„Dobra zmiana” – geografii i biologii mniej o połowę

20 lutego w poniedziałek, w budynku urzędu miejskiego w Ciechanowcu, odbyła się sesja rady gminy Ciechanowiec, poświęcona przede wszystkim uchwale w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęcie tej uchwały zostało wymuszone ustawą o likwidacji gimnazjów i powrocie do ośmioklasowej szkoły podstawowej, przyjętą przez parlament. Zgodnie z reformą gminy są zobowiązane do podjęcia uchwały o dostosowaniu ustroju szkolnego do 31 marca. Uchwała zapewniająca „dobrą zmianę” przeszła jednogłośnie. Można się było spodziewać przy tak poważnej sprawie zaciekłej dyskusji, tym bardziej, że na sali zgromadzili się dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz sołtysi. Jednak wszystkie argumenty zostały już przedstawione podczas pracy komisji, która tego samego dnia przed sesją wypracowała ostateczny kształt uchwały. Jak przyznał w rozmowie po sesji burmistrz Mirosław Reszko – poszło wyjątkowo gładko. Rzadko się to zdarza, ale wszystkie emocje i argumenty zostały już przedstawione na komisji Uchwała zawiera plan sieci szkół w gminie, określa granice obwodów szkół po wprowadzeniu reformy, termin wygaszenia funkcjonowania gimnazjum im. papieża Jana Pawła II przewidziany na 31 sierpnia oraz połączenie gimnazjum Jana Pawła II i szkoły podstawowej im. Kopernika w Ciechanowcu, która od 1 września będzie już szkołą ośmioletnią i przejmie uczniów do tej pory uczęszczających do gimnazjum. Gmina Ciechanowiec uchwałę podjęła, natomiast do wprowadzenia zmian przewidzianych przez ministerstwo edukacji wciąż brakuje aktów wykonawczych. - Kilka dni temu otrzymaliśmy z Warszawy nową podstawę programową dla klas 1 – 4 i 7. Nie ma ramowego programu nauczania i brakuje rozporządzenia o organizacji szkół, czyli nie ma dwóch ważnych rzeczy, w których będzie informacja ilu uczniów ma liczyć klasa. Podstawa jest dla nas na tym etapie mało ważna, ważniejszy jest program ramowy, w którym będzie także informacja o tym, w którym momencie dochodzą które klasy i kto będzie najbardziej cierpiał. Niewątpliwie dwa pierwsze roczniki będą miały ogon z biologii i geografii, bo będą miały tylko połowę godzin z tych przedmiotów. To jest duże utrudnienie dla dzieci – mówił burmistrz Remont drogi wojewódzkiej Warte odnotowania są także sprawy drogowe, o których wspomniał burmistrz Reczko, składając sprawozdanie z działań między sesjami. Pierwsza to remont drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ostrożany – Ciechanowiec. Wykonawca został wyłoniony, natomiast komisja przetargowa zdecydowała się dokładniej przyjrzeć firmie, która wygrała przetarg. Niemniej burmistrz spodziewa się rozpoczęcia prac w bardzo niedługim czasie – jest to kwestia dni, no może tygodnia – dwóch, kiedy prace powinny ruszyć. W czwartek 23 lutego zostanie również ustalony ostateczny kształt przebiegu obwodnicy Ciechanowca i prace projektowe będą mogły być kontynuowane. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. MF