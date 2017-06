Noc muzeów w Ciechanowcu

20 maja po raz kolejny odbyła się Europejska Noc Muzeów. W ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa im. ks. Kluka rozpoczęła się o godz. 16.00. Na początku można było zobaczyć kolekcję traktorów, które nie tylko wystawiono na zewnątrz wozowni, ale również uruchomiono. Ciągniki prezentowały się podczas jazdy i to zarówno te nowsze z połowy ubiegłego wieku, jak i te z początku. Był więc głośny turkot silników i mnóstwo dymu ze starych kominów. Oprócz pokazu techniki można było zwiedzić chaty skansenu, które stanęły dla odwiedzających otworem. Zwykle zamknięta kuźnia pracowała, a na plebanii kościoła można było spotkać samego ks. Kluka. Oprócz zabytków techniki i kultury muzeum przygotowało koncert kapeli z Targówka, która przybliżyła swoim repertuarem starą warszawską gwarę i piosenki, od dawna obecne w kulturze Warszawy za sprawą Wiecha czy Staśka Wielanka. Ci, którzy zgłodnieli w trakcie zwiedzania, mogli zjeść placki ziemniaczane, smażone na piecu w jednej z chat, grochówkę z kuchni polowej, upiec kiełbaskę na ognisku i napić się piwa jałowcowego. Specjalnie dla dzieci przygotowano przejażdżki bryczką, zaprzężoną w parę kucy, i dmuchaną zjeżdżalnię. Po zmroku ruszyło kino plenerowe. Najpierw coś dla najmłodszych – klasyczne polskie bajki, wśród których nie zabrakło Bolka i Lolka czy Reksia. Na koniec zaś wyświetlono spektakl teatru telewizji z 1984 roku Bajka o Klimku, kręcony w skansenie. - Dużo wrażeń i dobrej zabawy. Przyjechaliśmy do Ciechanowca z Warszawy. W Warszawie wszędzie są kolejki i tłok, zupełnie inaczej niż tu. Znamy i lubimy to miejsce. Odwiedzamy Ciechanowiec co jakiś czas. Dziś każdy znalazł coś dla siebie. Ja jestem najbardziej zadowolona z otwartych chat, w których można zobaczyć więcej niż zwykle. Mój mąż czeka na kino a dzieci zjeżdżają z dmuchanej zjeżdżalni i pewnie zaraz pójdziemy pojeździć bryczką – opowiada pani Anna, która wraz z rodziną przyjechała do Ciechanowca. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF