Sesja z emocjami

18 maja w Ciechanowcu odbyła się XXVI sesja rady gminy. Choć porządek obrad nie był zbyt obszerny, pojawiło się wiele pytań i zastrzeżeń do burmistrza oraz urzędników gminy. Wiele było dyskusji na tematy związane z przebudową chodników w mieście i remontami dróg gminnych, zabrakło zainteresowania sprawozdaniem ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i pożytku publicznego w 2016 roku. Na początku burmistrz przedstawił sprawozdanie z działań między sesjami. Krótko zostały omówione prace drogowe w mieście. Następnie burmistrz poinformował, że 19 maja nastąpi otwarcie ofert w przetargu na projekt i budowę obwodnicy a 30 maja nastąpi podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu. Omówiona została także kwestia opóźnienia przebudowy dw 690 na odcinku od Ostrożan do Ciechanowca. Termin otwarcia ofert na budowę biblioteki ze względu na dużą ilość zapytań został przesunięty na 29 maja. Ważną częścią sprawozdania była informacja o inwestycjach gazowych w gminie. Firma skarbu państwa Gaz-System, odpowiadająca za przesył gazu i zarządzanie infrastrukturą przesyłową, będzie kładła gazociąg łączący tłocznię w Hołowczycach, gm. Sarnaki z gazociągiem mającym biec od Warszawy do granicy z Litwą w okolicach Sejn. Połączenie obu rur ma nastąpić w okolicach Łomży. Inwestycja będzie finansowana z pieniędzy unijnych. Każde sołectwo otrzymało mapę i informację o danych technicznych i sposobie wypłacania odszkodowań dla osób, przez których działki gazociąg zostanie poprowadzony. - Firma Gaz-System ma zamiar fizycznie położyć rurę w 2022 roku - precyzował burmistrz Reczko. Druga inwestycja gazowa, która ma się pojawić, dotyczy doprowadzenia przez firmę PSG gazu do odbiorców końcowych. Kilka miast powiatowych będzie gazyfikowanych poprzez położenie gazociągu, natomiast Czyżew ma być gazyfikowany w formie kontenerów. - Kilka lat temu PSG zwróciło się do nas o przeprowadzenie ankiet wśród przedsiębiorców, dotyczących zainteresowania podłączeniem gazu. Z naszej gminy zgłosiło się 6 firm, ale dla operatora było widocznie za mało. Teraz prosimy o wypełnienie ankiet przez osoby fizyczne. Oczywiście wypełnić powinny osoby rzeczywiście zainteresowane podłączeniem gazowym i miejmy nadzieję, że tym razem inwestycja będzie się opłacać – wyjaśniał burmistrz Reczko. Trudne pytania Następnie padły pytania do burmistrza dotyczące m.in. przejęcia przez miasto działki sprzedawanej przez PKS, studium zagospodarowania przestrzennego dla Ciechanowca, braku miejsc w przedszkolu dla dzieci z Ciechanowca. Po szybkim przejściu przez uchwały burmistrz odpowiadał na pytania. Na początek zakwestionował sens wykupu przez miasto dworca przy braku pomysłu na przeznaczenie tej działki. Radni z kolei zwracali uwagę na niepewność co do późniejszego zagospodarowania działki. Umówiono się na szczegółowe rozmowy podczas prac komisji. Studium zagospodarowania przestrzennego dla Ciechanowca, jak przyznał burmistrz w rozmowie po sesji, jest w starostwie i czeka na ostateczne zatwierdzenie. Najgorętszym tematem okazał się brak miejsc dla sześciorga dzieci w ciechanowieckim przedszkolu. - Historia stara jak świat. Co roku brakuje kilku miejsc. Formalnie musimy dać odpowiedź i wskazać miejsce dla dzieci, którym nie przyznano miejsca. Nie wysyłamy ich jednak nigdzie, tylko czekamy do września i umieszczamy w naszym przedszkolu. W tej chwili mamy cztery oddziały po 25 dzieci, w tej sytuacji możemy zwiększyć liczbę dzieci do 26 – tłumaczył burmistrz Reczko. - Od 35 lat pracuję w oświacie i nie rozumiem, jak może brakować miejsc w przedszkolu w tak małym miasteczku jak nasze? Poza tym 25 czy 26 dzieci w oddziale to bardzo dużo i raczej dyrekcja powinna pomyśleć o zmniejszeniu liczby dzieci i zwiększeniu ilości oddziałów – argumentował przewodniczący rady Eugeniusz Święcki. W tej żywej dyskusji pojawiła się też propozycja przeniesienia w razie konieczności przedszkola do innego budynku, choćby po likwidowanym gimnazjum. Brak dyrektora na sesji również został wytknięty burmistrzowi. W sprawach różnych poruszono temat prac równarki na drogach żwirowych. Radny Kosk złożył wniosek, aby radni i sołtysi z rejonów, gdzie mają zostać wykonane prace otrzymywali informację o planowanych pracach co najmniej dzień wcześniej. Wniosek został przyjęty. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF