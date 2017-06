Zawody musztry paradnej

26 maja w ciechanowieckim zespole szkół odbył IV wojewódzki przegląd musztry paradnej. W zawodach wzięły udział klasy mundurowe trzech podlaskich szkół z Ciechanowca, Sokółki i Białegostoku. Zawody zostały podzielone na dwie części: program obowiązkowy i dowolny. W pierwszej części drużyny musiały wykonać elementy musztry związane z marszem, tworzeniem kolumny marszowej oraz wykazać się szybkością i precyzją wykonywanych figur. Druga część to układ dowolny, w którym uczniowie zaprezentowali przygotowaną przez siebie choreografię do podkładu muzycznego. Pierwsze miejsce zajęła klasa mundurowa zespołu szkół w Ciechanowcu. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna LO im. R. Kaczorowskiego w Białymstoku, a na trzecim drużyna LO im. M. Kopernika w Sokółce. Zawody oceniało jury w składzie: kierownik zawodów Lesław Szulżuk - inspektor kuratorium oświaty w Białymstoku, sierż. Arkadiusz Świętochowski - prowadzący zawody, mjr Michał Mazurczyk z I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kpt. Jerzy Bołtryk z wojewódzkiego sztabu wojskowego w Białymstoku, kpr. Krzysztof Mironiuk z białostockiego XVIII pułku rozpoznawczego, mjr Piotr Januszkiewicz - dowódca kompanii podlaskiego oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, asp. sztab. Tomasz Kochanowski z wydziału prewencji KW Policji w Białymstoku oraz Jan Ciećka – były dowódca kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Również w piątek rozpoczęły się II ogólnopolskie manewry uczniów klas mundurowych. Manewry zorganizowane zostały przez związek strzelecki Strzelec,przy współpracy zespołu szkół w Ciechanowcu. W trakcie 4 dni manewrów, ok. 160 młodych pasjonatów wojskowości z całej Polski uczestniczyło w zajęciach teoretycznych, zadaniach terenowych i na placu treningowym. Manewry zakończyła niedzielna msza w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. MF