Ostateczna wersja obwodnicy

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zdecydował uwzględnić wszystkie wnioski stron i poprowadzić obwodnicę tak, jak proponowali mieszkańcy zrzeszeni w Społecznym Komitecie "Chcemy Dobrego Obejścia". Taką informacją na początku konsultacji w sprawie obwodnicy, 8 sierpnia, zaskoczył wszystkich Józef Sulima, dyrektor PWZD. Nie obyło się bez nerwów. Adam Poniatowski z Komitetu próbował przypomnieć historię starań o obwodnicę i jej przebieg, licznie zgromadzeni (około 60 osób) nie chcieli wracać do tego co było, zadowoleni z konsensusu: - Mamy nadzieję, że to wersja ostateczna - mówili i mieszkańcy, i burmistrz, i projektanci. - Dostaliśmy od was kilkaset wniosków z uwagami. Wszystko ujęliśmy. Myślę, że to dla was trochę niespodzianka. Jest tylko jedna uwaga. To, co prezentujemy, to zarys, żebyście nie doszukiwali się, że na tej mapie zaproponowano np. przebieg po granicy działki, a w mapce zaproponowanej przez projektantów będzie różnica dwóch czy trzech metrów. Wtedy już geodeci konkretnie zrobią wyrysy. Teraz nie mogę wam tego pokazać jak dokładnie przebiegnie trasa. To co mogliśmy, dla was zrobiliśmy. Ominęliśmy to, co chcieliście. Ta obwodnica nie jest dla nas. Nie róbmy z niej tematu politycznego. To nie my będziemy z niej korzystać, tylko mieszkańcy, dla mieszkańców ma być wygodna. Owszem nie ma wersji idealnej. Ale myślę, że staraliśmy się uwzględnić wszystkie opinie. Rozgorzała dyskusja na temat ewentualnej ścieżki rowerowej. Wszyscy byli za tym, by na obwodnicy ścieżkę projektować. Na koniec padło pytanie kiedy, bo uzgodniony wariant to jedno. Teraz trzeba zrobić właściwe projekty, na podstawie których budowlańcy będą mogli prowadzić budowę. A żeby prowadzić budowę, trzeba mieć na nią pieniądze. - Najważniejsze dla nas, że mamy już uzgodnioną wersję - mówią Cezary Kamieński i Kazimierz Popławski, projektanci z Biura Projektów Arteria Sp. z o.o. z Białegostoku. - Teraz mamy na czym pracować. Zrobimy wszystko, by zrobić to jak najszybciej, ale niestety najwięcej czasu zajmują formalności. Uzyskanie decyzji środowiskowych, pozwoleń wodno-prawnych, warunków od gestorów sieci. Kluczowa sprawa była którędy, teraz roboty projektowe pójdą już szybko. Na pytanie o termin wpływania wniosków do 22 sierpnia odpowiadają, że lepiej niech wpłyną teraz, niż potem za pół roku coś. Od razu po spotkaniu panowie pojechali z jednym z mieszkańców, by jeszcze w terenie obejrzeć zgłaszane niuanse. Dyrektor Sulima pytany o termin budowy mówił: - Nie powiem, że za dwa tygodnie, bo wyjdzie, że za trzy i będziecie mieć pretensje. Macie swego marszałka, namawiajcie, by szukał pieniędzy. Obwodnica rozpocznie się przed Ciechanowcem zjazdem z drogi Siemiatycze - Ciechanowiec, przy wlocie drogi "pobikrowskiej", pozostawiając po swojej wewnętrznej stronie tereny zajmowane przez Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Gruszą", wieś Zadobrze i teren cmentarza Parafii pw. NMP z Fatimy, wychodząc przy skrzyżowaniu na Brok i Czyżew. Ścieżka rowerowa ma powstać wzdłuż całej obwodnicy. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz , fot. AK