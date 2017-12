Obwodnica Ciechanowca i inne sprawy

Głównym tematem wystąpienia marszałka woj. podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Ciechanowca były drogi. Szczególnie obwodnica miasta, która powinna powstać w niedługim czasie. - Jeśli się uda, to dzięki temu może będą inwestycje, choć na rynku pracy sytuacja jest trudna – powiedział marszałek. W przyszłym roku powinny być przetargi na drogę Wysokie Mazowieckie – Białystok, która jest w fatalnym stanie. Województwo powinno uzyskać większe środki w 2018 r. na drogi gruntowe. Inną inwestycją, która ma być realizowana w Ciechanowcu przez województwo, jest budowa dużego magazynu na zabytkowe traktory, ciągniki, lokomobile w Muzeum Rolnictwa. Już wiadomo, o czym poinformował burmistrz Mirosław Reczko, że nie będzie zakładu przy Drohickiej, gdzie miały być produkowane urządzenia dla wojska. Nowym miejscem lokalizacji będzie… Warszawa. Radni miejscy przegłosowali uchwały dotyczące m.in.: zwolnienia od podatku od nieruchomości: budynki lub ich części i grunty wykorzystywane do zadań z dziedziny kultury, z zakresu ochrony p.poż., budynki mieszkalne lub ich części położone w obrębie miasta, które znajdują się na gruntach gospodarstw rolnych, oraz budynki mieszkalne lub ich części położone na terenie sołectw gminy Ciechanowiec. Średnia cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Ciechanowiec na 2018 r. obniżona została z 52,49 do 51 zł za 1 kwintal. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski –Głos Siemiatycz,, fot. JP