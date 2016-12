Drogi będą… nie wiadomo kiedy

21 listopada odbyła się sesja rady Gminy Drohiczyn. Do najważniejszych kwestii, które pojawiły się na spotkaniu radnych zaliczyć można problem remontu dróg na terenie gminy, funkcjonowanie szpitala powiatowego w Siemiatyczach oraz uruchomienie domu samopomocy w Putkowicach Nadolnych. Na dramatyczny stan dróg podczas niedawnego spotkania zwracali uwagę sołtysi. Podczas sesji rady burmistrz Wojciech Borzym przekazał informację, że komisja kwalifikująca do remontu drogi uszkodzone podczas powodzi w ubiegłym roku, zakończyła wizytację. Za kulisami burmistrz przyznał nieoficjalnie, że wszystkie drogi zgłoszone przez gminę Drohiczyn i starostwo powiatowe zostały zaopiniowane pozytywnie przez komisję. W związku z tym, że decyzja komisji jest ostateczna i wiążąca, można być pewnym remontu zgłoszonych dróg. W sumie do remontu zakwalifikowano drogę przez Ostrożany w kierunku wsi Koski – Wypychy, odcinek między drogą krajową 62 do Mińczewa o długości ok. 2 km, odcinek jednego kilometra od Drohiczyna do Kłyzówki, a także most w Runicach i ok 200 m asfaltu. Pozostaje jedynie kwestia terminu realizacji inwestycji remontowych. W tym punkcie niestety nie ma dobrych wiadomości, ponieważ procedura nie przewiduje ustawowych terminów realizacji. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że drogi zostaną wyremontowane jak najszybciej. Szpital chce dofinansowania Zgromadzeni na sesji mieli również okazję poznać nowego dyrektora szpitala powiatowego w Siemiatyczach, Andrzeja Szewczuka. Podczas swojego wystąpienia dyrektor Szewczuk opowiedział o planach, bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitala, ale przede wszystkim poprosił o dofinansowanie na zakup nowego sprzętu – aparatu USG, którego koszt szacuje na ok. 200 tys. zł. W tej kwestii żadne deklaracje ze strony Gminy Drohiczyn nie padły. Środowiskowy Dom Samopomocy Uchwałami rady gminy powołano natomiast do działania środowiskowy dom samopomocy w Putkowicach Nadolnych dla osób upośledzonych umysłowo. Gmina uchwaliła statut i zabezpieczyła wszystkie potrzebne narzędzia do realizacji zadań statutowych przewidzianych przez administrację centralną. Dom został przystosowany dla ok. 30 osób i będzie funkcjonował w trybie dziennym, bez noclegów. Dofinansowanie miesięczne dla jednej osoby to ok. 1200 zł. Podczas pięciogodzinnego dziennego pobytu będzie realizowany program przystosowania do życia w środowisku społecznym, ale głównym zadaniem tego domu będzie przede wszystkim odciążenie opiekunów i zapewnienie opieki osobom upośledzonym umysłowo. Gmina organizuje funkcjonowanie ośrodka, natomiast finansowanie spoczywa na administracji centralnej. Wolnych wniosków a także interpelacji ze strony radnych nie było. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF