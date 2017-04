Nie segregują śmieci

Wojciech Wietoszko, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie upomina mieszkańców miasta i gminy Drohiczyn, by właściwie segregowali śmieci. Ostrzega, że w przypadku braku poprawy ceny za odbiór śmieci mogą wzrosnąć. - Hajnówka restrykcyjnie sprawdza śmieci i muszę powiedzieć, że nasze śmieci nie są segregowane – mówił dyrektor GZGK na ostatniej sesji rady w Drohiczynie. - Pomimo deklaracji. To trzeba jasno powiedzieć. W 80 procentach śmieci bytowe są wymieszane ze szkłem, z plastikiem. Hajnówka karze nas też za popiół i odpady zielone w śmieciach bytowych, a zdarza się, że i ziemia jest, i piach. Pamiętajcie państwo, że na śmieciarkach są kamery, możemy rejestrować co od kogo zabieramy, jeśli macie ochotę obejrzeć, to przyniosę wam ostatnie nagrania. Do koszy na przykład mieszkańcy wrzucają… martwe psiaki... Średnio ok. 70 tys. zł trzeba będzie więcej płacić za odbiór śmieci. Skądś te pieniądze musimy wziąć, gdzieś je trzeba będzie znaleźć. Dlatego przy ostatnim zbieraniu śmieci zrobiliśmy wyrywkową kontrolę. Owszem, nie jest to fajne zadanie, trzeba wysypywać śmieci, przeglądać je, z powrotem wsypywać do kosza. Ale tak około z 20 posesji w Drohiczynie śmieci nie zostały zabrane. Właśnie ze względu na złą segregację. I tak będziemy robić również w terenie, a kiedy stwierdzimy złą segregację – zostawiać kosze, a potem odpowiednio karać mieszkańców. Już od dwóch lat informujemy co powinno być w koszach, jak powinna wyglądać segregacja, wszystko jest też na stronie urzędu gminy. - Może trzeba raz jeszcze wydrukować takie karteczki, dać sołtysom, by rozdali we wsi. Albo nawet rozdać jak będziecie wodę spisywali – padło z sali. Inny sołtys pytał o terminy odbiorów: - U mnie szkło to już chyba z rok stoi. Albo coś zorganizować na te wielkogabarytowe. - Wszystko odbieramy zgodnie z harmonogramem, a terminy odbiorów są też na stronie – odpowiadał Wietoszko. - Natomiast śmieci wielkogabarytowe zawsze można do PSZOK przywieźć i bezpłatnie zostawić. Zresztą można też zawsze się umówić, nawet telefonicznie, że jest taka potrzeba i zorganizować taką zbiórkę. - W maju będą komunie, więcej tego sprzętu będzie do wymiany, to może w maju? - zastanawiali się sołtysi. I tak wstępnie zbiórkę elektrośmieci i śmieci wielkogabarytowych ustalono na drugą połowę mają. Szczegóły wkrótce. Najbliższe terminy odbioru śmieci w gminie Drohiczyn: Runice, Wólka Zamkowa, Tonkiele, Chrołowice, Chutkowice, Minczewo, Putkowice Nadolne, Putkowice Nagórne, Rotki, Skierwiny, Lisowo: 10 kwietnia (szkło), 24 kwietnia (popiół), 8 maja (zmieszane) 16 maja (plastik makulatura); Wierzchuca, Bużyski, Arbasy, Obniże, Śledzianów, Chechłowo, Siekierki, Smorczewo, Ostrożany: 4 kwietnia (zmieszane) 11 kwietnia (szkło), 25 kwietnia (popiół), 9 maja (zmieszane), 15 maja (plastik i makulatura); Narojki, Bryki, Miłkowice Paszki, Miłkowice Janki, Miłkowice Stawki, Miłkowice Maćki, Klepacze, Smarklice, Łopusze: 5 kwietnia (zmieszane), 12 kwietnia (szkło), 26 kwietnia (popiół), 10 maja (zmieszane), 18 maja (plastik makulatura); Kłyzówka, Sieniewice, Sady, Sytki, Bujaki, Lisowo Janówek, Zajęczniki, Koczery: 6 kwietnia (zmieszane), 13 kwietnia (szkło), 20 kwietnia (popiół), 4 maja (zmieszane), 17 maja (plastik makulatura); Drohiczyn: 7 kwietnia (zmieszane), 12 kwietnia (popiół), 18 kwietnia (szkło), 19 kwietnia (plastik, makulatura) i 21 kwietnia (śmieci zmieszane). Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz