Czy wystawa koni w Drohiczynie ma sens?

28 marca hodowcy koni zrzeszeni w siemiatyckim kole podsumowali rok. Oprócz sprawozdań z podlaskiego i polskiego związku hodowców koni, dyrektor biura Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku Marek Niewiński przedstawił plany na rok bieżący. Poinformował o najbliższych próbach dzielności koni, przeglądach źrebiąt rocznych i dwuletnich: - Do przeglądu należy przedstawić obowiązkowo ogiery dwuletnie przewidziane do wpisu do księgi w 2017 roku, a także ogierki i klaczki roczne oraz dwuletnie. Najbliższe terminy to 7 kwietnia: Leszczka Mała godz. 9.00, Żery Pilaki 10.00, Miodusy Pokrzywne 11.00, Grodzisk 12.00 i Dołubowo 12.30. 12 kwietnia zaplanowano przeglądy w: Hryniewiczach Dużych - godz. 8.00, Widowie - 9.00, Malinnikach - 10.30 i Czeremsze - 11.30. 25 kwietnia o godz. 9.30 w Hajnówce. Rozmawiano też o wystawach. Najbliższa - w dniach 20-21 maja w Szepietowie - Czempionat Koni Sokólskich. Dość burzliwie zrobiło się przy temacie lipcowej Regionalnej Wystawie Koni Hodowlanych w Drohiczynie, na której prezentują się klacze ze źrebakami. Zastanawiano się nad sensem corocznej prezentacji tych samych koni, na co pojawiły się głosy, że przecież co roku są nowe źrebaki i zarzuty, że to nie tyle konie się ocenia, co ich właścicieli. - A ja to powiem w ten sposób - mówił dyrektor Niewiński. - Jeśli wystawy, nie tylko ta, mają wyglądać w ten sposób, że na siłę wręcz wyciągamy konie ze stajni, namawiając właściciela, by łaskawie przyjechał na wystawę, to nie ma sensu... Zostawiam to wam pod rozwagę. Dyrektor przypomniał żeby terminowo rejestrować konie, w ciągu 7 dni od zbycia i nabycia zwierzęcia. Zwrócił uwagę na nowe paszporty. - Przekażcie kolegom hodowcom, że absolutnie nie można nic pisać na dwóch pierwszych stronach paszportu. Nawet jak błąd jakiś zauważycie. Wtedy paszport w ciągu 2 tygodni możecie reklamować. Ale sami nic nie dopisujcie, nie przerabiajcie. Jak lubicie coś tam zanotować, to gdzieś z tyłu, ale nie na dwóch pierwszych stronach. Taki paszport jest nieważny. Przestrzegł również przed wyrywkowymi kontrolami pochodzenia zwierząt. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AK