Na studia do Drohiczyna

- Utworzyliśmy punkt zamiejscowy łomżyńskiej Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Drohiczynie, dając możliwość studiowania w naszym miasteczku – poinformowała Bożena Chrząstowska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie. I wcale nie jest to żart primaaprilisowy. - Zajęcia ze studentami będą prowadzone w Drohiczynie, w „Podlaskim Centrum Dialogu”, czyli w naszym starym liceum przy ul. Kraszewskiego 4. WSA w Łomży rozpoczyna nabór na cztery kierunki studiów podyplomowych: akademia zarządzania energią w jednostkach samorządu terytorialnego, ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji, rolnictwo oraz terapia zajęciowa z arteterapią. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w punkcie rekrutacyjnym u nas ośrodku, przy Warszawskiej, można przyjść dopytać się, zadzwonić - tel. 85 655 83 23. Koordynatorem punktu jestem ja, jestem też pełnomocnikiem rektora WSA. Można zajrzeć na stronę www.wsa.edu.pl/drohiczyn czy napisać maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kierownik Chrząstowska zapewniała, że gdyby znalazła się 15-osobowa grupa chętnych na poszczególne kierunki studiów pierwsze zajęcia mogłyby ruszyć już na przełomie kwietnia i maja: - Studia są zaoczne, zajęcia będą się odbywały w piątki, od godz. 15.00, oraz w soboty, średnio dwa razy w miesiącu. Zajęcia są płatne. Zarządzanie energią w JST, rolnictwo i ochrona danych trwać mają 2 semestry i kosztować 3.100 zł, łącznie z wpisowym, jest możliwość rozłożenia opłat na raty. Terapia zajęciowa z arteterapią trwać ma 3 semestry i kosztować 4.500 zł. W planach kierownik Chrząstowska ma również zajęcia aktywizujące osoby starsze: - Wspólnie z kurią planujemy też taki projekt dla osób 60+. Byłyby to zajęcia na przykład sportowe, oczywiście dopasowane do wieku i sprawności uczestników, czy wykłady o zdrowym trybie życia, może spotkania z jakimiś ciekawymi ludźmi czy interesujące warsztaty. Takie Kluby Seniora. Ale na razie rekrutacji jeszcze nie prowadzimy, właściwie my, MGOPS, będziemy tak jakby podwykonawcą. Na pewno odpowiednio wcześnie poinformujemy o rekrutacji chętnych. Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AK