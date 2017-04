Kwietniowy dzień kobiet

Niedługo budynek świetlicy w Miłkowicach Jankach gm. Drohiczyn zostanie oddany do użytku. Znajduje się za miejscową szkołą i jest obecnie remontowany. 5 kwietnia przeszedł mały chrzest. Przed budynkiem odbyły się uroczystości z okazji… Dnia Kobiet. A w jednym z dwóch pomieszczeń świetlicy zaproszone panie z Miłkowic Janek korzystały z poczęstunku. Organizatorami dnia kobiet była rada sołecka, MGOK i MOPS Drohiczyn. Korzystając z ładnej pogody mieszkanki wsi pod okiem instruktorek z wymienionych instytucji zajmowały się robieniem lampionów. - Aktywizujemy się właśnie przez takie działania. Lampiony to szklane naczynie, koronki, kolorowe sznurki, ryż. Wewnątrz świeczka czy inne źródło światła – powiedziała Urszula Tararuj z MOPS Drohiczyn. Sołtys Krzysztof Chendoszka tłumacząc dziwną datę obchodów Dnia Kobiet w Miłkowicach powiedział: - Święto 8 marca było obchodzone w Drohiczynie, potem dyrektor ośrodka kultury był zajęty. Także ośrodek pomocy społecznej miał swoje zajęcia. Dlatego robimy to właśnie teraz. Ważne, aby życzenia były szczere. Oprócz sołtysa płeć męską reprezentował sekretarz miasta i gminy Radosław Konobrocki. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP