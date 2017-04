Wataha z Drohiczyna

Około kilometra na północ od Drohiczyna, na terenie prywatnej posesji znajduje się ok. 100 psów i 30 kotów. Trudno stwierdzić ile, ponieważ psy nie dopuszczają obcych do posesji. Od lat gmina i organizacje pozarządowe próbują ograniczyć rozrost stada. Niestety właścicielka nie wykazuje chęci współpracy, tłumacząc, że sterylizacja zwierząt jest wbrew naturze. Tymczasem psy zebrane na małym obszarze utworzyły zamkniętą społeczność, która dopóty trzyma się jednego miejsca, dopóki ma co jeść. Jak poinformował Sylwester Zgierun z urzędu gminy Drohiczyn, psy są karmione, ale z pewnością niewystarczająco. Powoduje to, że zwierzęta rozchodzą się poza posesję. Od lat gmina i organizacje pozarządowe próbują ograniczyć rozrost stada. Niestety właścicielka nie wykazuje chęci współpracy, tłumacząc, że sterylizacja zwierząt jest wbrew naturze. Tymczasem psy zebrane na małym obszarze utworzyły zamkniętą społeczność, która dopóty trzyma się jednego miejsca, dopóki ma co jeść. Jak poinformował Sylwester Zgierun z urzędu gminy Drohiczyn, psy są karmione, ale z pewnością niewystarczająco. Powoduje to, że zwierzęta rozchodzą się poza posesję. Przedstawiciele siemiatyckiego stowarzyszenia miłośników zwierząt PSiemiatycze również próbowali szukać porozumienia z właścicielką psów, niestety bez skutku. Nie udało się jej przekonać do sterylizacji, a tym samym kontroli stada. Przez krótki czas towarzystwo przyjaciół zwierząt z Białegostoku przywoziło karmę dla psów w zamian za pozwolenie sterylizacji zwierząt. Nie trwało to jednak długo. Sprawa jest znana władzom gminy, towarzystwom opieki nad zwierzętami, powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz mediom ogólnopolskim, które również zajmowały się tą sprawą. Wszyscy podkreślają, że tak długo, jak właścicielka sama nie zmieni postępowania, żadna organizacja nie może jej nakłonić do zmian wbrew jej woli. Można by było podjąć interwencję, gdyby ktokolwiek zgłosił formalnie zagrożenie, ale wobec braku takich zgłoszeń policja także nie może nic zrobić. W tej sytuacji dla dobra całej społeczności apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie dzielnicowemu oraz władzom gminy wszystkich sytuacji zagrożenia ze strony rozchodzących się po okolicy psów. Jest to jedyna możliwość, aby unormować sytuację i zabezpieczyć los zwierząt oraz uchronić ludzi przed pogryzieniem, zanim się ono wydarzy. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, , fot. MF