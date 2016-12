Historia i teatr cieni w Dołubowie

25 listopada w Dołubowie odbyło się spotkanie twórców i prowadzących projekt „Dołubowskie manewry historyczne” z mieszkańcami Dołubowa. Projekt finansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm jutra” oraz przez WTZ Dołubowo. W piątkowy wieczór zaprezentowano utworzoną stronę internetową www.dolubowo.pl, która pokazuje bogatą historię Dołubowa. Oprócz opisów miejscowości z wieków ubiegłych oraz historii majątku dołubowskiego, na stronie znalazła się też historia najnowsza, ta, którą pamiętają obecni mieszkańcy i ta, którą znają z opowieści swoich rodziców i dziadków. Mieszkańcy udostępnili wiele zdjęć, które urozmaiciły historię i pokazały jej zwykłe, codzienne oblicze. Ponadto na stronie znalazła się zakładka z filmami, na których mieszkańcy wykonują tradycyjne prace gospodarskie, odchodzące w zapomnienie ze względu na postęp techniki i zmianę stylu życia. Projekt, który z pozoru nie wydaje się być niczym trudnym, wymagał od prowadzącej, Marty Chruściel, wejścia do domów i poznania osobistych wspomnień, którymi do tej pory się nie dzielono. Trudność polegała również na zaangażowaniu lokalnej społeczności w warsztaty doświadczalne, pokazujące dawny styl życia. Przez pierwsze kilka miesięcy nic się nie działo, byłam z zewnątrz i nikt mnie nie chciał do siebie wpuścić. Dopiero jedna z mieszkanek, pani Wiola zaczęła mnie poznawać z mieszkańcami. Wtedy stałam się „swoja” i projekt ruszył – opowiada Marta Chruściel. Oprócz tego odbyły się zajęcia skierowane do dzieci i uczestników WTZ. Realizowane były warsztaty malarskie, dziennikarski i rękodzieła. Zwieńczeniem trwającego kilka miesięcy projektu był teatr cieni. Przedstawienie, w którym zagrali instruktorzy i uczestnicy WTZ. W krótki i ciekawy sposób, opowiedziano wielowiekową historię Dołubowa wraz z jej wszystkimi meandrami. Spektakl został bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzonych w siedzibie straży gości. Na koniec, spontanicznie, z kilkoma piosenkami, wystąpił lokalny zespół „Polne maki”. Podobny projekt, jak ten napisany dla Dołubowa, można śmiało zaadaptować do innych wsi i miejscowości, żeby uchronić przed zapomnieniem historię i tradycję, które odchodzą wraz z pamiętającymi je ludźmi. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski9 – Głos Siemiatycz, fot MF