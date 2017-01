Budżet i drogi w Dziadkowicach

Dochody w wysokości 8,9 mln zł, wydatki planowane na 8,6 mln zł – to najważniejsze dane budżetu gminy Dziadkowice, uchwalonego przez radę tej gminy, podczas sesji, 28 grudnia.

Wydatki bieżące planuje się na ok. 8 mln zł, majątkowe na ok. 611 tys. zł. Te ostatnie to przede wszystkim wkład własny w: modernizację i rozbudowę hydroforni w Dziadkowicach (ok. 375 tys. zł), remont odcinka drogi w Malinowie (ok. 56 tys. zł), termomodernizację Zespołu Szkół w Dziadkowicach (ok. 150 tys. zł), zakup i montaż instalacji solarnych (30 tys. zł). Za budżetem głosowało 13 radnych, przy obecności 14, od głosu wstrzymał się radny Karnaszewski. Rezerwy: ogólna - 79.500 zł, celowa - 23.500 zł.

Wójt Skomorowski poruszył też kilka bieżących spraw drogowych - to nowy asfalt na odcinku koło szkoły w Dziadkowicach (203 m), co kosztowało gminę 52 tys. zł, 180 m asfaltu, za 51 tys. zł, od Osmoli w kierunku Dziadkowic. Samorząd Dziadkowic dołożył też ok. 56 tys. zł do asfaltu na odcinku drogi powiatowej Żurobice – Zabłocie.

- Mieliśmy spotkanie, w tym nasi radni, z zarządem powiatu. Propozycja starosty jest taka, żeby na drogę Osmola – Dziadkowice ubiegać się o dofinansowanie w ramach „schetynówek”. Powiat dołożyłby się do tej drogi. Ale mamy w tej sprawie rozbieżności. Stanęło na… W sumie to nie stanęło na niczym. Kolejna sprawa, to droga powiatowa Dołubowo – Smolugi. Powiat ma rozpocząć działania w celu jej przyszłego remontu i to jak najszybciej, ale jakiś czas potrwa uporanie się ze sprawami związanymi z regulacją prawną działek wzdłuż tego odcinka.

Sołtys z Osmoli, A. Olszewski: - Panie wójcie, dziękujemy za te 180 metrów nowej drogi. Ale prosimy jeszcze przynajmniej o dwie wywrotki dobrego żwiru. Jamy porobiły się. Trzeba o to zadbać.

Również w sprawie drogi, lecz Hornowo – Żuniewo, interweniował radny Lucjan Tołwiński.

Wójt Skomorowski: - Nie ma problemu ze żwirem, tylko czy to coś da o tej porze roku? Może lepiej zadbać o to wiosną i położyć tzw. emulsję? Odnośnie zaś drogi Hornowo – Żuniewo, załatwimy to.

Sesja zakończyła się opłatkowo.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK