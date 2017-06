Kredyt na deficyt – dotacja na drogi powiatowe

Po pieniądze na ostatnią sesję Rady Gminy Dziadkowice przyjechał starosta siemiatycki Jan Zalewski z geodetą powiatowym Romanem Łopaciukiem. Chodziło o pomoc finansową powiatowi na przebudowę dróg w Dziadkowicach i Kątach, które, jak wypowiadali się radni, na większości odcinków są w fatalnym stanie. - Powiat ma dużo dróg i na wszystkie, jeśli chodzi o ich naprawę, nie ma pieniędzy. Dobrze, że są środki z zewnątrz, dobrze, że gminy dokładają się finansową do naszych dróg. Dzisiaj mogę tylko apelować i prosić o pomoc. Trochę emocjonalnie odpowiedział wójt Marian Skomorowski: - Moja propozycja brzmi tak, chodzi, żeby powiat przejął byłe drogi powiatowe /które niedawno gmina od powiatu przejęła – przy red./. W podobnym tonie apelował radny Lucjan Tołwiński: - Apelujemy do starosty o przejęcie tych dróg gminnych. Może wreszcie będzie droga Dziadkowice – Osmola. Roman Łopaciuk odpowiadając na pytanie, dotyczące scaleń i ich braku na terenie gminy Dziadkowice powiedział m.in.: - Problem tkwi w tym, że ci, którzy starali się o scalenia byli może bardziej zorganizowani. Riposta wójta była błyskawiczna: - Czy pan wie co mówi? Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę o dotacji gminy dla powiatu w wysokości 400 tysięcy złotych. Radni przegłosowali też uchwałę zatwierdzającą zaciągnięcie kredytu w wysokości 270 tys. zł. na sfinansowanie planowanego deficytu gminy. Kredyt ma zostać spłacony do 2025 roku. W budżecie gminy zwiększono plan dochodów budżetowych o 140 tys., a wydatków o 410 tys. zł. Jednostki OSP dostaną 5 tys. na zakup sprzętu gaśniczo – ratowniczego. Taka sama suma zostanie wydatkowana na remont schodów łącznie z podjazdem dla niepełnosprawnych przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Radny Karnaszewski pytał starostę o powody rezygnacji z kierunków rolniczych w Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie. Także zarzucał sołtysowi Jasienówki, który jakoby rozpowszechniał informacje dotyczące rzekomych obietnic radnego w sprawie naprawy dróg w Malewicach i Jasienówce. Odpowiedź starosty była krótka: - Nie ma zainteresowania kierunkami rolniczymi i nie ma naboru na te kierunki. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP