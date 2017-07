Szanse na remont drogi przez Dołubowo

Podczas wakacyjnej sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego, która odbyła się 10 lipca, radni jednogłośnie przegłosowali uchwały dotyczące remontów dróg. W dokumentach tych wyrażona została zgoda na przystąpienie powiatu do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwsze z nich to rozbudowa blisko sześciokilometrowego odcinka drogi powiatowej Nurczyk-Żerczyce, drugie zaś to rozbudowa drogi powiatowej prowadzącej od granicy powiatu siemiatyckiego, przez Dołubowo, w stronę krajowej 19 – etap I. Obie inwestycje miałyby zostać wykonane w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019, w którym dofinansowanie może wynosić do 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 3 mln zł na zadanie. W uchwałach znalazł się zapis mówiący o tym, że powiat w budżecie na 2018 r. zagwarantuje kwotę 3.045.869 zł (na pierwszą drogę) oraz 3.015.934 zł (na drugą). O drodze do Dołubowa i dalej w stronę Brańska pisaliśmy niejednokrotnie przez lata. Wiele razy interwencji domagali się sami czytelnicy, którzy nie szczędzili krytyki pod adresem jej zarządców. Droga jest wąska, kręta, a do tego pokryta dziurawym asfaltem. Nie dziwi więc zachowanie kierowców, którzy najczęściej poruszają się nią slalomem, w obawie o zawieszenie samochodu. I o ile w przypadku tej drogi gruntowny remont jest niezbędny, to wcale taki jednoznacznie konieczny nie jest remont drugiej trasy. Droga Nurczyk-Żerczyce to w tej chwili dość szeroka, kręta żwirówka w zdecydowanej większości biegnąca przez las, będąca fragmentem Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Ocena stanu jej nawierzchni z punktu widzenia rowerzystów nie jest jednoznaczna. Według jednych aktualny stan tego odcinka raczej mało sprzyja rowerowej turystyce. Nierówności, poprzeczne garby, a nawet miejsca, w których rower może ugrząźć to z jednej strony utrudnienia dla rowerzystów, ale z drugiej gwarancja małego natężenia ruchu samochodowego. Jeśli wniosek o dofinansowanie z PRGiPID zostanie rozpatrzony pozytywnie, na drodze pojawi się asfalt, a to na pewno zintensyfikuje ruch samochodowy, co nie dla wszystkich rowerzystów będzie takie jednoznacznie pozytywne. Na pewno, jeśli inwestycja dojdzie do skutku, jednoznacznie ucieszą się kierowcy. Nabór wniosków o dofinansowanie z PRGiPID rusza we wrześniu. Na zdjęciu droga Żerczyce-Nurczyk. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi