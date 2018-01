Goście na sesji w Dziadkowicach

Radni gminy Dziadkowice 20 grudnia przegłosowali uchwałę dotyczącą budżetu na 2018 rok. Dochody w nadchodzącym roku wyniosą 11.428,935 zł, wydatki 12.253,154 zł. Deficyt w wysokości prawie 2 mln zł zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Tak jak prawie we wszystkich samorządach, kredyt jest niezbędny, ponieważ wydawanie pieniędzy przekracza ich pozyskanie. Ponad 1 mln przeznacza się na „Przebudowę ujęcia wody w Dziadkowicach oraz budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Korzeniówka, Zaręby – tranzyt do wsi Dziadkowice”. Więcej od radnych mieli do powiedzenia przybyli goście. Starosta Jan Zalewski, który przybył w obstawie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Jana Samojluka i powiatowego geodety Romana Łopaciuka, oprócz życzeń, mówił o drogach. Konkretnie, że wszystkiego nie uda się zrealizować, gdyż jedyną pozytywnie załatwioną sprawą jest odcinek 5-kilometrowy wiodący przez Dołubowo do granicy powiatu w stronę Brańska. Ale rok następny (dla przypomnienia - wyborczy), może zaowocować pozytywnymi realizacjami wniosków na inne odcinki dróg. Anna Szeryńska, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach poinformowała o wielu zmianach dotyczących rolników, m.in. harmonogramie naboru wniosków na fundusze strukturalne, o pomocy w ich wypełnianiu przez urzędników. W przypadkach, gdy nie będzie zmian, rolnicy będą mogli wystawiać zwykłe zaświadczenie. Szczegóły można uzyskać w biurze przy ul. Pałacowej. Wypadki nie tylko są na drogach, wielu rolników ulega im podczas prac polowych. O tym mówiła przedstawicielka siemiatyckiego oddziału KRUS. Ale przede wszystkim zachęcała do korzystania z rehabilitacji, która jest za darmo. KRUS nagrodził rolników, którzy wzięli udział w konkursie na najbezpieczniejsze gospodarstwo. Z nagrodami do domu udali się: Zdzisław Kazimierczuk, Jan Karolczuk, Waldemar Jachiumczuk, Bożena Woińska i Krzysztof Żero. Jednak goście nie zostali do końca sesji, więc nie wzięli udziału w podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń. Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP