Śmiecie w lesie - wójt apeluje

Tradycyjnie od omówienia stanu dróg zaczęła się sesja rady gminy Grodzisk, 25 listopada.

Wójt Tymiński: - Nie wszystkie drogi gruntowe i żwirowe w porę dało się zrobić. Po ich wyrównaniu popadało, przeszły traktory, mleczarki i było to samo. Tyczy się to dróg naszych i powiatowych. Mieszkańcy interweniowali w tej sprawie u mnie i u starosty. Zaczęliśmy więc znowu równać drogi, ale swoim sprzętem, bo nie było szans dostać równarki powiatowej. Jeszcze jest trochę równania. Najlepiej, jakby były teraz przymrozki, to stan dróg nie byłby fatalny, przede wszystkim nie byłyby one tak błotniste.

Wniosek gminy Grodzisk o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019znalazł się w liście rankingowej na odległym miejscu, stąd dotacji na 3 drogi gminne raczej nie będzie.

Wójt: - Mamy jednak nadzieję, że 70 tysięcy zł, które starostwo deklarowało nam, nie zabierze, lecz przeznaczy na swoje drogi w naszej gminie. Najgorsze odcinki powiatowe, gdzie natężenie ruchu jest chyba największe, to przez Żery i do Korycin od strony Czai.

Solary

Urząd przygotowuje się do składania wniosku o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnych dla mieszkańców. Wpłynęło 279 ankiet od właścicieli gospodarstw, zainteresowanych instalacjami. Deklaracje w sprawie zakupu i montażu można składać do urzędu od 28 listopada. Druki są dostępne w gminie. Potem nastąpi kwalifikacja gospodarstw do pierwszego etapu projektu, ale według kryteriów, m.in. dochodów. Do każdego zakwalifikowanego gospodarstwa przyjedzie architekt i oceni możliwości najkorzystniejszego umiejscowienia instalacji.

Wójt prosi o porządek

Wójt zaapelował o porządek.

- Po pracy wracam do domu i np. na przystanku jest czysto, a rano jadę do pracy i są tam śmieci. Mieliśmy niedawno zdjęcie śmieci i wyrzuconej wersalki, opublikowane w „Głosie Siemiatycz”. Po raz kolejny proszę więc o porządek. To zależy przede wszystkim od nas samych. Śmieci zabiera z naszej gminy MPO. Jak ktoś wymienia meble, to niech nie wywozi starych do lasu. Jak chce ich pozbyć się, proszę to zgłosić do nas. Od razu MPO nie zabierze tego, ale mamy garaż i pomieszczenia, by to przechować do momentu odbioru. Nic to nie będzie kosztowało. Po co wywozić do lasu? To samo altanki. Głównie latem nasz pracownik jeździł i sprzątał, albo robił to sołtys – mówił.

15 tys. zł dla szpitala

Spośród uchwał najważniejsze okazały się zmiany w budżecie, ze względu na propozycję przekazania siemiatyckiemu szpitalowi dotacji w wysokości 15 tysięcy zł, na zakup echokardiografu. Taka prośba została rozesłana do wszystkich samorządów. Sprzęt kosztuje prawie 200 tys. zł.

Radny B. Moczulski: - To nie nasze zadanie. I tak dużo dokładamy powiatowi (starostwo powiatowe administruje szpitalem – przyp. red.) na drogi w naszej gminie. Zadłużenie szpitala jest duże. A na badania czy wizytę lekarską trzeba tydzień, albo miesiąc czekać. Nie widzę więc sensu w tym dofinansowaniu. Ile lekarze zarabiają? Nie stać ich na dołożenie się do tego sprzętu? Za takie zadłużenie, to raczej do kryminału się idzie, a nie...

Wójt Tymiński: - Pieniądze na ten sprzęt zbierała fundacja. Zebrała 26 procent potrzebnych środków. Stąd prośba do gmin o pieniądze. Miasto i powiat dokładają więcej niż 15 tysięcy zł. Mamy trudną sytuację w gminie, ale uważam, że trzeba pomóc. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dziś nie było szpitala w Siemiatyczach. Naszym obowiązkiem jest utrzymać ten szpital za wszelką cenę. Za wiele zadań, które szpital zakontraktował, nie dostał jeszcze pieniędzy. Nie tylko nasz szpital jest zadłużony. Inne mają jeszcze większe zadłużenie. To jest szpital m.in. dla mieszkańców naszej gminy. Jakby został zamknięty, to wtedy zaczęłyby podnosić się głosy – gdzie byli wójtowie?, dlaczego nic nie robili, by ratować szpital?

Wniosek radnego poddano pod głosowanie. 14 radnych było za jego odrzuceniem. Przeciw był radny B. Moczulski. Za zmianami budżetowymi też głosowało 14 radnych.

Podatki

Przyszłoroczne stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych zostaną na identycznym poziomie, co w 2016 r. lub będą minimalnie niższe. Najważniejszy podatek, rolny, przewiduje się nieco niższy ze względu na niższą cenę skupu żyta, ustaloną przez GUS. Ze wstępnych szacunków gmina Grodzisk będzie przez to miała ok. 40 tys. zł mniejszych wpływów budżetowych.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK