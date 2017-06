Przedstawiciele Europy w Jaszczołtach

W dniach 25 – 26 maja podlaskie firmy i gospodarstwa rolne odwiedziła międzynarodowa delegacja składająca się z przedstawicieli ministerstw rolnictwa państw Unii Europejskiej, oraz ministerstwa rolnictwa RP i ambasady Nowej Zelandii. Delegacja przyjechała na Podlasie w ramach wizyty studyjnej Agrotrip, organizowanej przez AgroBiznesKlub i ministerstwo rolnictwa. Drugiego dnia delegacja przyjechała m.in. do Jaszczołtów, gm. Grodzisk, aby odwiedzić gospodarstwo Anny i Sylwestra Jaszczołtów. Wizytacja międzynarodowej delegacji to również dobra okazja do przedstawienia regionu, z której skorzystał starosta Jan Zalewski wręczając gościom materiały promujące powiat siemiatycki. Radca ds. rolnych ambasady Francji był na Podlasiu po raz czwarty. - Bardzo mi się tu podoba. Obserwuję stały rozwój tego regionu, choć znacznie różni się on od obszarów rolniczych we Francji. Niemniej jestem pod wrażeniem tego, co już się wam udało zrobić - opowiada o swoich wrażeniach Jean Loui Buer. Oprócz przedstawiciela Francji w skład delegacji weszli: Stefan Gerschewski – radca rolny ambasady Niemiec, Martijn Homan – radca rolny ambasady Królestwa Niderlandów, Joanna Darmos – manager ds. politycznych i ekonomicznych ambasady Nowej Zelandii, Anna Szymczyk – gł. specjalista z dep. współpracy międzynarodowej ministerstwa rolnictwa. Nad wizytą pieczę sprawowali: Janusz Gołos i Leon Wawreniuk ze stowarzyszenia AgroBiznesKlub. Niedawno podpisana umowa między Kanadą i UE dotycząca wolnego handlu nasuwa pytanie, czy Nowa Zelandia również planuje rozmowy z Europą na ten temat. - Nic podobnego. Jestem tu, żeby podpatrywać dobre rozwiązania, by później móc je implementować w Nowej Zelandii. Zresztą wszystkie nasze działania są całkowicie transparentne. Gdybyśmy planowali takie rozmowy, z pewnością byłoby o nich wiadomo - dementuje spekulacje Joanna Darmos z ambasady Nowej Zelandii. Po obejrzeniu hodowli krów i parku maszynowego wszyscy zebrali się na mniej formalne spotkanie w domu państwa Jaszczołtów. Stamtąd dyplomaci pojechali do Korycin, gdzie wizytacja się zakończyła. Dziękując organizatorom za dobrze przygotowaną wizytę, radca ambasady Holandii Martijn Homan wyraził swój podziw dla rozwoju Podlasia i pogratulował prężnie rozwijającym się podlaskim firmom oraz rolnikom, którzy na tle Europy wypadają bardzo dobrze. Pozytywne odczucia członków delegacji pokazują, że Podlasie korzysta ze swoich atutów i jako region, dzięki dobrze prosperującym firmom oraz gospodarstwom rolnym, jest coraz bardziej znane w Europie. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot MF