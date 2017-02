Koncert Walentynkowy Habage Band

14 lutego wieczór walentynkowy w Siemiatyczach należał do zespołu HABAGE BAND, który dał fantastyczny koncert w Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Fani dobrej muzyki mogli posłuchać jej różnych gatunków, takich jak jazz, piosenka poetycka, muzyka folkowa (bałkańska, romska, węgierska). Zespół tworzyli: Ewa Magdalena Iwaniak - wokal, Piotr Przydworski - skrzypce, Jerzy Nowicki - piano, Gabriel Tomczuk -kontrabas, Adam Nowicki - perkusja. Trzeba wspomnieć, że pan Adam na to wydarzenie specjalnie przyjechał do Siemiatycz aż z Krakowa, a panowie Przydworski i Tomczuk z Białegostoku. Ciepły głos wokalistki przy świetnie grającym zespole sprawił, że atmosfera znakomicie wpasowała się klimatem w dzień zakochanych. Licznie zgromadzona publiczność w skupieniu wysłuchiwała utworów, a wśród nich m.in. również kilku ballad Bułata Okudżawy. Z pewnością słuchacze byli zachwyceni, a dowodem mogły być gromkie brawa po każdym utworze. - Daliśmy z siebie wszystko i cieszę się, że nie zawiedliśmy publiczności. To naprawdę budujące uczucie, kiedy nasza gra przysparza słuchającym wielu wzruszeń i przyjemności - powiedział pianista i menager zespołu Jerzy Nowicki. Brawa jak najbardziej zasłużone. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ, JSW