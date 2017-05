Wernisaż “Pejzaż Polski” w Hajnówce

19 maja w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbył się wernisaż wystawy malarstwa Franciszka Ryszarda Mazurka „Pejzaż Polski”. Kunszt artystyczny pana Franciszka na ponad 40 obrazach podziwiali zaproszeni goście oraz miłośnicy malarstwa. Jego obrazy eksponowały uroki polskich krajobrazów. Choć w swoim dorobku ma pejzaże z całego świata, to jednak jak sam przyznał, najczęściej a szczególnie za granicami kraju, pokazuje światu polski pejzaż. - Ja się czuję pejzażystą i zawsze mówię tak - jak Pan Bóg dotknął, to trzeba kontynuować. Praca, praca i jeszcze raz praca, bo talent trzeba pokazać - powiedział artysta. Franciszek Ryszard Mazurek ur. 1951 r. w Wolawcach (woj. lubelskie) ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Studium Reklamy w Ciechanowie k/Warszawy. Jest członkiem ZPAP. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Francji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Mołdawii, Rumunii, Słowenii, Kanadzie czy też w odległym Wietnamie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Złotym Krzyżem Zasługi od Prezydenta RP, Brązowym medalem ,,Zasłużony Kulturze-Gloria Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Organizatorami wystawy, którą będzie można oglądać do 30 czerwca, są: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Urząd Miasta Hajnówka oraz Hajnowski Dom Kultury. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ