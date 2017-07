„Kryształowa Anka” wręczona

Miejska Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach podsumowała projekt „Kreatywny czytelnik”. Przy tej okazji odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu literackiego „Wiem! Znam to miejsce!” o „Kryształową Ankę”. Konkursu w pewnym sensie historycznego, bo jak powiedziała Ewa Nowik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siemiatyczach, jedynego, jaki w przeciągu 70 lat istnienia biblioteki zorganizowała ta instytucja. By wziąć w nim udział, należało napisać tekst literacki (opowiadanie, nowelę lub mikronarrację), w którym akcja rozgrywać się będzie współcześnie (po 2000 r.) w Siemiatyczach lub okolicach w realnych miejscach. Zdobywczynią głównej nagrody (statuetki „Kryształowej Anki” ufundowanej przez MBP oraz nagrody pieniężnej 300 zł, ufundowanej przez Burmistrza Siemiatycz) została Aleksandra Kasperuk, uczennica klasy IIc siemiatyckiego liceum, która napisała opowiadanie pt. „Pamięć”. Jury wybierając jej pracę zwróciło uwagę na „niezwykłą dojrzałość obserwacji, narratorskie wyczucie a zarazem świeżość i pozytywną nonszalancję formy i języka”. Drugie miejsce (nagrodę ufundowaną przez MBP w wysokości 200 zł) zdobyła Luiza Bergcholc, autorka opowiadania „Beczka Danaid”, w którym oceniający zwrócili uwagę na „wciągającą, uniwersalną historię i konsekwentnie prowadzoną narrację”. III miejsce (nagrodę ufundowaną przez właścicieli „Księgarni pod kasztanem” w wysokości 100 zł), za „uchwycenie realnych problemów społecznych oraz ciepło i wrażliwość” zdobyła Katarzyna Arcimowicz. Wyróżnienie w konkursie przyznano Hannie Bolesta. Swoje prace do konkursu nadesłali także: Monika Berent („12.00 w Siemiatyczach jest godziną Miłosierdzia dla dzieci”), Antoni Barwiński („Pieszo wokół zalewu”), Dorota Jaszczuk („Serce miasta”), Oliwia Czarkowska („Kartki z pamiętnika”), Konga Kaczyńska („Majowa przygoda”) oraz Jan Borzym (opowiadanie bez tytułu). Powstały w ten sposób literacki obraz Siemiatycz i okolic będzie dostępny dla wszystkich czytelników, najpierw w „Informatorze Miejskim”, a wkrótce potem na stronie internetowej biblioteki. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi