23 września w hali sportowej przy ul. Świętojańskiej w Siemiatyczach rozpoczął się XV Międzynarodowy i XIX Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Podlaską Szyszkę - Siemiatycze 2017". Oprócz ZPiT "Małe Podlasie", Klubu Tańców Polskich ze Szkoły Podstawowej w Tołwinie, Mielnickiego Klubu Tanecznego "Sosenka", Klubu Tańców Polskich "Krajka" z Drohiczyna, wystąpiło wiele innych zespołów. Zza granicy: Zespół Taneczny z Krzemieńca (Ukraina), Zespół Pieśni i Tańca "Świtezianka" z Wilna (Litwa), a także polskie z Wieliszewa, Bielska Białej, Olsztyna, Stawigudy, Poznania, Warszawy, Goniądza, Sokołowa Podlaskiego, Malborka, Stare-go Pola, Puław. Część z nich to zespoły prowadzone przez uczelnie wyższe. Na parkiecie zaprezentowała się para z Siemiatycz, wcześniej występująca w Małym Podlasiu, Emilia Sielicka i Damian Tryniszewski, których drogi ze względu na naukę rozeszły się. Dwa dodatkowe konkursy podczas turnieju: "O miano najbardziej tęczowej polki na Bal Starosty Tęczyńskiego" i "O Złote Jabłko Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej" były przypomnieniem przypadającej w bieżącym roku 475. rocznicy nadania przez króla Zygmunta Augusta praw miejskich Siemiatyczom. Stało się to na prośbę ówczesnych właścicieli Siemiatycz, Stanisława Tęczyńskiego i jego żony Anny. Podczas Turnieju Krzysztof Szyszko, instruktor i choreograf ZPiT "Małe Podlasie", otrzymał najwyższe odznaczenie przyznawane przez Komisję ds. Tańców Polskich - Honorową Odznakę Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF z turkusem nr 5. Zwycięzcy poszczególnych kategorii: "Podlaska Szyszka": Kat. I - Adam Nitkiewicz i Helena Samsel, Zespół Kameralna Pracownia Tańca Gmina Stawiguda, instruktor Monika Nitkiewicz Kat. II - Marcin Kańkowski i Zuzanna Szmyt, Zespół Tańca Ludowego Promyki Wieliszew, instruktorzy Dariusz Skrzydlewski i Kamil Rząca Kat. III - Michał Romaniuk i Joanna Leszczyńska, ZPiT Małe Podlasie Siemiatycze, instruktor Krzysztof Szyszko Kat. IV - Paweł Pasiut i Hanna Szcześniak, ZPiT Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka, instruktorka Anna Lewandowska Kat. VII - Jarosław Król i Jolanta Szulc, Zespół Kuźnia Artystyczna przy Centrum Kultury Warszawa Wilanów, instruktorka Emilia Sielicka Zwycięzcy kategorii klas B: Kat. IB - Dawid Jankowski i Natalia Biegalewska, Zespół Tańca Ludowego Promyki Wieliszew, instruktorzy Dariusz Skrzydlewski i Kamil Rząca Kat. IIB - Szymona Kamiński i Aneta Błażyczek, ZPiT Beskid Bielsko Biała, instruktorki Romana Polok i Barbara Rybczyk Kat. IIIB - Mateusz Zych i Alicja Świerczek, ZPiT Warszawianka, instruktorka Karolina Rząca Kat. IVB - Jędrzej Jarosiński i Karolina Białek, ZPiT Warszawianka, instruktorka Anna Lewandowska Kat. VB - Michał Baran i Alicja Wojciechowska, ZPiT Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Kortowo Olsztyn, instruktorka Alicja Wojciechowska Zwycięzcy kategorii klas C: Kat. IC - Zbigniew Kosiński i Marta Haliopa, Klub Tańców Polskich Krajka Drohiczyn, instruktorka Alina Małaszkiewicz Kat. IIC - Szymon Wysocki i Wiktoria Miłkowska, ZPiT Małe Podlasie Siemiatycze, instruktor Krzysztof Szyszko Kat. IIIC - Jakub Iwańczyk i Maria Toboła, ZPiT Warszawianka, instruktorka Karolina Rząca. Anna Kondraciuk, Jacek Piotrowski, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz, fot. JP