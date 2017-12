„Siemiatycze różnorodne” rozstrzygnięte

W minionym tygodniu odbyło się rozstrzygnięcie jubileuszowej, X edycji konkursu plastycznego im. Stefana Feista „Siemiatycze różnorodne”. W tym roku do konkursu zgłosiło się wyjątkowo wielu uczestników, bo aż 166. Komisja konkursowa w składzie: Joanna Niemirska, Wieczysław Szum, Tadeusz Nazarewicz oceniła 173 prace wykonane przeróżną techniką i wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii najmłodszej, 7-10 lat, kolejne miejsca zajęli: I - Kamil Korniluk (SOK), Magdalena Milewska (SP1), II – Michał Jakimiuk (SOK), Julia Michalska (SP1), III – Mateusz Korniluk i Aleksandra Rogala (oboje z SP3). W kategorii do lat 14 trzy równorzędne miejsca pierwsze przyznano Kai Zawadzkiej i Sofiji Maruszeczko (obie z SP1) oraz Gabrieli Oksztol (SP3), II miejsce również ex aequo przyznano Bartoszowi Władysiukowi (SOK) i Monice Aleksiejuk (SP1), zaś III – Agacie Łubko i Aleksandrze Wasilewskiej (obie z SP1). W najstarszej kategorii do lat 18 miejsce I zajęła Julia Tereszkiewicz (GP1), II - Weronika Sobecka (SOK), III – Katarzyna Łagoda (GP2). Nagrody zwycięzcom zostały wręczone w czwartek, 23 listopada. Wówczas również można było obejrzeć część prac konkursowych, wyeksponowanych na wystawie. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi