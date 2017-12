Nowy teledysk i koncert Hoyraków w Bielsku

W sobotę 26 grudnia wieczorem w Kreatywnym Centrum Kultury przy ul. Studziwodzkiej w Bielsku Podlaskim zgromadziło się około 150 osób. Zważywszy, że Kreatywne Centrum leży na uboczu Bielska i po 17.00 dojechać tam można jedynie samochodem, chyba że ktoś blisko mieszka, to całkiem sporo ludzi. Zespół Hoyraky zaprezentował swój nowy teledysk „Magda” oraz zagrał bardzo energetyczny i żywiołowy koncert na bis, który absolutnie się jemu należał. Teledysk, jak to u Hoyraków, jest dość mocno folkowy. Zdjęcia kręcono zresztą w skansenie w Ciechanowcu. Na początku i końcu utworu pobrzmiewa w nim biały śpiew. Wokalistka śpiewa po polsku i ukraińsku. Dźwiękowo na plan pierwszy przebija się akordeon Piotrka Ostaszewskiego. Teledysk jest dostępny na youtube, więc można go obejrzeć i samemu ocenić. Teledysk wykonała ta sama grupa, z udziałem tych samych ludzi, którzy nakręcili film Wnyki. Olejna projekcja w Bielsku Podlaskim tym razem w Sylwestra. Przypomnijmy - scenariusz i reżyseria Szymon Nowak, zdjęcia Krzysztof Sójka, montaż Kuba Niewiński, korekcja barwna Ewa Motylewska, scenografia i kostiumy Aleksandra Sorokin, Szymon Nowak, charakteryzacja Kamil Misiuk. Wystąpili w nim ponadto obok członków zespołu: Katarzyna Kownacka, Urszula Mazur, Tomasz Olejnik, Aleksandra Sorokin, Aleksandra Wyłucka. Wcześniej na scenie KCK aktor Mateusz Sacharzewski dziękował reżyserowi, reżyser aktorom, a aktorzy zespołowi, zaś zespół publiczności i sponsorom. Przy okazji można było zakupić nowa płytę Hoyraków, której okładkę zaprojektował bardzo zdolny grafik z Bielska, Krzysztof Piotrowski. Wszystkim, którzy czuli niedosyt po występie Hoyraków przypominamy, że wystąpią ponownie w Bielsku podczas najbliższej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jaco fot. (Jaco), Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz