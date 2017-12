Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego w Hajnówce

17 grudnia w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce odbyło się otwarcie wernisażu XIII ogólnopolskiego konkursu fotograficznego "Podlasie w obiektywie im. W. Wołkowa". W konkursie wzięło udział 55 uczestników z całej Polski, m.in z Łodzi, Bydgoszczy, Olsztyna i Białegostoku. Zgłoszono do konkursu 158 prac. Oceniało je jury w składzie: Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski i Jarosław Chyra. Na wystawę przybył tłum miłośników fotografii oraz oczywiście sami uczestnicy konkursu, podczas wernisażu bowiem ogłoszono wyniki, wręczono dyplomy i atrakcyjne nagrody, m.in laptop, dysk zewnętrzny, głośniki bezprzewodowe. "Trzynastka" (XIII edycja) okazała się szczęśliwą dla Mikołaja Mendryckiego z Siemiatycz, który zajął I miejsce. II miejsce przypadło Jarosławowi Jakóbczkowi z Krynek, natomiast III miejsce zajęła Małgorzata Pawelczyk z Białegostoku. Zdobywca I nagrody nie krył swojego zdziwienia: - Jestem totalnie zaskoczony, bo brałem kilka razy udział w konkursach i moje prace miały pecha, a tutaj od razu I nagroda. Ale to miłe zaskoczenie – mówił Mikołaj Mendrycki. - Dokładnie od 5 lat fotografuję życie i tematy związane z cerkwią, a dokładnie z jedną cerkwią, czyli Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach. Po prostu znalazłem się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Było odpowiednie światło, było duże zadymienie od świec i stąd takie zdjęcia. Fotograf jak ma sprzyjające warunki, to musi je wykorzystać. Większość przybyłych gości była zgodna co do wysokiego poziomu wystawy i z zaciekawieniem oglądała kadry o różnorodnej tematyce - od fauny i flory Puszczy Białowieskiej przez krajobrazy, po ludzi i architekturę. Tuż po zakończeniu dyrektor muzeum Tomasz Tichoniuk powiedział: - Dużo jest dobrych zdjęć na wysokim poziomie. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy jak zobaczyłem już przygotowaną wystawę - mieszkamy w bardzo pięknym zakątku świata. Uważam, że wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie, są zwycięzcami. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz burmistrza Hajnówki Patronat medialny sprawował nasz tygodnik. Organizator: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ