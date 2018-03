Dzień Kobiet z Emilianem Kamińskim

Propozycją Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na świętowanie tegorocznego Dnia Kobiet był występ Emiliana Kamińskiego, znanego aktora filmowego i teatralnego, reżysera, właściciela warszawskiego Teatru Kamienica. W przeddzień 8 marca wystąpił on w byłej synagodze z autorskim monodramem, w którym dał się poznać przede wszystkim jako celny obserwator świata kultury, doskonały parodysta i melancholijny wokalista. Jego wielotematyczny monolog niejednokrotnie odnosił się do doświadczeń samego artysty. Przytaczał on anegdoty z udziałem znanych ludzi ze świata kultury, opowiadał żarty o naturze ludzkiej i genialnie naśladował wielkich aktorów polskiego teatru, takich jak Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Adam Hanuszkiewicz czy Krzysztof Kolberger. Wszystko to podane z niemałą porcją żartu i humoru, okraszone poetyckimi utworami zaśpiewanymi przez artystę przy własnym akompaniamencie gitarowym (m.in. nastrojowa „Modlitwa” Bułata Okudżawy do słów Jana Jakuba Należytego czy polska wersja Amazing Grace), spełniło chyba oczekiwania wcale niemałej widowni, której zdecydowaną większość stanowiły panie. Gromkie brawa przerywały monodram co chwila, a owacje na stojąco musiały zakończyć się bisem. Po blisko dwugodzinnym występie odbyła się rozmowa z Emilianem Kamińskim, w której publiczność (już zdecydowanie nieliczna) mogła zadawać pytania. Ewa Magdalen Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot emi