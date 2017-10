Święto Ziemniaka w Wilanowie

Sezon imprez letnio-wakacyjnych za nami, a przed nami jeszcze gdzieniegdzie spotkania w jesiennych klimatach, często z ziemniakiem w tle. Jedno z takich odbyło się w sobotę, 30 września, w Wilanowie, gm. Mielnik, pod nazwą „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Na scenie Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie wystąpiły zespoły śpiewacze (miejscowe „Wrzosy”, „Czyżowianie” z Czyż i „Rodyna” z Dubiażyna) oraz dzieci z Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka” i uczestnicy warsztatów muzycznych pod kierunkiem Agnieszki Sawczuk. Do dyspozycji najmłodszych był bezpłatny dmuchaniec. Nazwa imprezy zobowiązuje – pieczonym ziemniakiem poczęstowano wszystkich uczestników. Rozstrzygnięte zostały również kartoflane konkursy na największego ziemniaka, najsmaczniejszą babkę i kiszkę ziemniaczaną. W konkursie na największego ziemniaka waga kartoflanych okazów dochodziła do kilograma. I miejsce za warzywo o wadze 918 g zajął Krzysztof Nikitorowicz, II miejsce zajęła Maria Szewczuk, która wyhodowała ziemniaka o wadze 884 g, zaś III miejsce przypadło Mateuszowi Sylwestrowiczowi (jego ziemniak ważył 822 g). Do tego konkursu swoje ziemniaczane okazy zgłosili również: Tomasz Wilczuk, Natalia Kruk, Jan Strelczyk, Julia Dekarz, Mateusz Dekarz, Wiktor Aleksiejewicz, Eugeniusz Wysocki, Wiktoria Nikołajuk, Dawid Nikołajuk. W konkursie na najsmaczniejszą babkę ziemniaczaną udział wzięło 6 uczestników. I miejsce zajęła Beata Noceń, II – Agnieszka Kuźmicz, III - Zinaida Terebun. W tej rywalizacji udział brały również Natalia Kruk, Julia Dekarz i Iwona Nikołajuk. Najlepszą kiszkę ziemniaczaną upiekła Olga Maksimiuk, która smakiem swojej potrawy pokonała Zinaidę Terebun oraz Natalię Kruk. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody. Organizatorem wydarzenia był WDKSiR w Wilanowie oraz mielnicki GOKSiR. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiaycz, fot. emi