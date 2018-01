Przedszkole na kredyt

Dochody budżetu gminy Mielnik na rok 2018 planuje się w wysokości 19.086.305 zł. Wydatki 24.872.305 zł. Deficyt w wysokości wynosi 5.786.000 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem. Planowany jest kredyt w wysokości 6.540.000 zł, także na spłatę 754 tys. zł kredytu na sfinansowanie planowanych deficytów, zaciągniętych w latach 2012 - 2015.

Inwestycji zaplanowanych na 2018 rok zbyt wielu nie ma, najdroższą będzie budowa przedszkola – projekt i wykonanie za 7.055.826 zł, z czego 5.786.000 zł to kredyt. Na zadanie "Ograniczenie wprowadzenia nieczystości do środowiska w Gminie Mielnik poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (III etap) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz modernizacją ujęcia wody "Grabowiec" w Mielniku" zaplanowano 1.710.663 zł, z czego 540.703 zł to środki własne, reszta dotacja. Na rewitalizację Góry Zamkowej wraz z jej otoczeniem (a właściwie na zabezpieczenie terenu, by nie ulegał erozji) na ten rok zaplanowano 20.000 zł. Niestety, nie przeszedł projekt zagospodarowania góry, o którym pisaliśmy – wygrał międzynarodowy szlak kajakowy. Wójt Wichowski zapewnia, że stara się pozyskać pieniądze na realizacje projektu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 25.000 zł zaplanowano na sfinalizowanie budowy chaty edukacji przyrodniczej sołectwa Maćkowicze. Pod warunkiem uzyskania dofinansowania z unii europejskiej wpisano też montaż kolektorów słonecznych za 900.016 zł, dofinansowanie z UE 650.000 zł, 172.700 zł z innych źródeł, wkład własny – 77.316 zł. Przebudowa i rozbudowa linii oświetleniowych na terenie gminy Mielnik, wg wykonanych projektów pochłonie 200.000 zł, zmiana lokalizacji przeprawy promowej w Niemirów-Gnojno – 100.000 zł. 50.000 zł przeznaczono na zagospodarowanie cieku Rubinek, 5.000 zł na dalsze działania w kierunku "Drogi do uzdrowiska". Na budowę ulic w Mielniku 78.330 zł. Ogółem na inwestycje w budżecie przewidziano 11.403.206 zł, z czego 2.310.349 zł własnych środków.

Na tzw. fundusz sołecki przeznaczono 403.542 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla: Adamowo-Mętna 29.656 zł, sołectwa Homoty 23.029 zł, Maćkowicze 30.625 zł, Mielnik 80.805 zł, Moszczona Królewska 32.080 zł, Niemirów 27.393 zł, Osłowo 24.161 zł, Pawłowicze 22.949 zł, Radziwiłłówka 24.565 zł, Sutno – 26.747 zł, Tokary 28.524 zł, Wajków 20.605 zł i Wilanowo - 32.403 zł.

- To był rok szczególny, mokry. Ale udało się wykonać kilka asfaltów - mówił wójt Wichowski. - W Mielniku mamy zrobione ulice Bugową i Piaskową; w Osłowie uliczkę wjazdową; drogę przy cerkwi w Tokarach, łączącą drogę powiatową z wojewódzką, czy bardzo ważną drogę Wilanowo - Tokary. Trwają rozmowy z zarządem powiatu o remontach innych dróg: Wilanowo - Telatycze, Adamowo - Mielnik przez Mętną i ul. Królewskiej w Mielniku, na którą już projekt jest gotowy. Mówiłem wam na początku kadencji, że jestem w stanie ustabilizować budżet. Przy dużym zaangażowaniu zaufanych najbliższych pracowników czy pracowników urzędu i waszym, radnych - na dzień dzisiejszy (29 grudnia - ak) mamy w banku 3.400.000 zł. Na samych odsetkach zarobiliśmy 38 tys. zł. Część tych pieniędzy pojawi się jako wolne środki w lutym, kiedy zamkniemy rok 2017, podliczymy wszystko. Potem będziemy decydować na co te wolne środki przeznaczyć. Na remont czeka ul. Dubouis, na której już przełożono wodociąg. Ważna jest ul. Biała, na którą jest już nawet bardzo droga dokumentacja. Priorytetem jednak na rok 2018 jest budowa przedszkola. Były dyskusje, że to za drogo, że można zrobić za 2 miliony. W Mielniku będzie kosztować 6 milionów plus nadzór inwestorski. I nie chce już po raz kolejny tłumaczyć dlaczego. W najbliższych dniach składamy wniosek o fundusze europejskie. Ale jeśli się nie uda, to co? Nasze dzieci mają mieć bardzo złe warunki już na początku edukacji? Przedszkole spaliło się w 2014 roku. Jak przyszedłem - miałem na głowie rozkopany Mielnik, samowolę budowlaną, kary, zabrane dotacje. Jak to uporządkowaliśmy, to teraz trzeba zrobić przedszkole. Poza tym robimy to tak, że będzie z korzyścią dla zespołu szkół, wybudujemy wspólną kuchnię, a to pochłania gros kosztów.

Przed glosowaniem za budżetem radni zmienili też stawki podatku od budynków mieszkalnych. W gminie Mielnik za 1 m. kw. budynków mieszkalnych mieszkańcy płacili 0,62 zł za metr kwadratowy, zmieniono tę stawkę na 0,01 zł. Rolnicy ustawowo są zwolnieni z tego podatku. W nowym roku radni mają też wrócić do dyskusji na temat obniżenia podatku dla prowadzących działalność gospodarczą.

Jako jedyny w głosowaniu nad budżetem wstrzymał się radny Andrzej Wierzba. Miał zastrzeżenia do zadłużenia gminy, wcześniej na sesjach dopytywał o możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę przedszkola. Wójt zapewniał, że w trakcie roku poradzi sobie z zadłużeniem:

- Myślę, że przez dwa lata mnie pan poznał i powinien mi zaufać, że wiem jak to zrobić. Ale to recepta, którą ja znam, to droga recepta - moje doświadczenie, moja wiedza, kreatywność. Nie mogę panu publicznie odpowiedzieć jak się to robi. To poprawne, że pan się zastanawia nad zadłużeniem. Ale też to, co podejmujemy to są założenia budżetowe. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, najgorsze zło się zakłada, a zmiany do budżetu będziecie pewnie cały rok głosować.

- Chciałbym, by pan wójt miał rację - skwitował radny.

Anna Kondraciuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AK

/na zdjęciu miejsce na którym powstanie przedszkole/