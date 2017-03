Odnowiony cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej.

22 lutego w czwartek, w Milejczycach odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej, poległych w 1944 roku w walkach z Niemcami. Cmentarz został utworzony w 1949 roku i pochowano na nim żołnierzy walczących w rejonach Czeremchy, Milejczyc, Siemiatycz, Drohiczyna i Mielnika. We wrześniu 2015 roku nagrobki na cmentarzu zostały zdewastowane. Po szybkim śledztwie ustalono, że za szkody odpowiedzialnych jest dwójka dzieci. Niemniej sprawa została potraktowana dość poważnie, bo oparła się o MSZ. Koszt odnowienia cmentarza wyniósł 304.000 zł, z czego 130.000 zł zostały zebrane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a 170.000 przekazała międzynarodowa fundacja Kronsztadzki Sobór Morski pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy. W czwartek jednak mówiono już tylko o tym, jak ważna jest sprawa szacunku do zmarłych, w tym również poległych w wojnie żołnierzy, niezależnie od narodowości. O wadze tego wydarzenia świadczy obecność wielu uczestniczących w nim gości. Pojawili się przedstawiciele lokalnych władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, radni, sołtysi, reprezentacja służb mundurowych, przedstawiciele kół łowieckich, nadleśnictwa, Banku Spółdzielczego, firm prywatnych powiatu siemiatyckiego oraz mieszkańcy Milejczyc. Nie zabrakło gości zagranicznych - ministra ambasady Federacji Rosyjskiej, attache wojskowego ambasady FR, I sekretarza ambasady i przedstawiciela ministerstwa obrony FR, szefa protokołu ambasady FR, attache ds. kultury ambasady FR w Polsce, dyrektora generalnego fundacji „Sobór morski św. Mikołaja w Kronsztadzie”, przedstawicieli firmy Rosniefti, przedstawicieli stowarzyszenia kozaków. Białoruś reprezentowała Konsul Generalna tego kraju. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem, odnowiony cmentarz poświęcił bp Jerzy, prawosławny ordynariusz wojska polskiego. Zapytany o odczucia Andriej Ordasz, minister ambasady Federacji Rosyjskiej powiedział: - Jestem w Polsce dopiero od czterech miesięcy, ale już mogę powiedzieć, że wzajemny stosunek zwykłych ludzi, Rosjan i Polaków jest pełen ciepła i szacunku i znacznie odbiega od tego, co dzieje się w polityce. Dla nas dzień 22 lutego jest szczególny, ponieważ to nasz dzień zwycięstwa, który jest w naszej historii bardzo ważny. Z tego powodu dodatkowo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tak pozytywnym wydarzeniu. Maciej Filipowicz, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz, fot. MF