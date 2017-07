Po raz pierwszy nie był to dzień, a dni. W sobotę, 15 lipca, odbyły się turnieje sportowe, zaś festyn w plenerze miał miejsce w niedzielę, 16 lipca. W części koncertowej było różnorodnie: początek dla miłośników zespołów folklorystycznych, nieco później odrobina mocnego, żywiołowego rocka, a jeszcze później to, co na takich imprezach jest wszechobecne, czyli disco-polo. Dla dzieci był bezpłatny „raj” dmuchańców, trampolin i wodnych kul, zaś dla rodziców stoisko siemiatyckiego Sanepidu, na którym można było się przebadać, zmierzyć (np. palacze mogli zbadać zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) i oczywiście zielone parasole. Podczas Dni Milejczyc tradycyjnie swoich sił próbowali wędkarze i miłośnicy piłki nożnej. W zawodach wędkarskich „O Złotego Raczka”, które odbyły się na zbiorniku retencyjnym w Milejczycach, 15 lipca, zwyciężyli: 1 miejsce Emil Nesterowicz, 2 - Piotr Demianowicz, 3 – Mikołaj Tynkiewicz. W turnieju piłki nożnej „O Puchar Wójta Gminy Milejczyce” klasyfikacja wyglądała następująco: 1 – FC Milejczyce, 2 – Pokaniewo, 3 miejsce również zdobyła milejczycka drużyna o nazwie „FC Ponalewce”. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i puchary ufundowane przez organizatorów imprezy. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. emi