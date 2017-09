90 lat OSP Milejczyce

W sobotę, 2 września, społeczność Milejczyc wraz z zaproszonymi gośćmi obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia OSP w tej miejscowości, połączony z uroczystym nadaniem sztandaru jednostce. Miejscowi strażacy, członkowie ich rodzin, przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, poczty sztandarowe (OSP Nurzec-Stacja, Dziadkowice, Kleszczele, Siemiatycze, Perlejewo i PSP Siemiatycze) oraz reprezentacja zarządów oddziału wojewódzkiego i powiatowego ZOSP RP zgromadzili się pod strażnicą, skąd w uroczystym marszu z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP w Siemiatyczach, przeszli ulicami Milejczyc pod świetlicę, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów. Rys historii Po oficjalnych powitaniach rys historyczny milejczyckiej jednostki przedstawiła Marta Aleksiejuk. Tradycja OSP w Milejczycach jako zorganizowanej i udokumentowanej służby publicznej sięga roku 1927. Jednym z głównych inicjatorów założenia OSP był Jan Dubiec, który pełnił funkcję naczelnika jednostki do 1932 r. Kolejnym naczelnikiem był Michał Michnowski, pełniący tę funkcje do wybuchu II wojny światowej. W tym okresie przy OSP działała orkiestra dęta, strażacy posiadali pompę ręczną oraz wóz konny, przystosowany do gaszenia pożarów. Po wojnie, kiedy straż ogniowa zmieniła nazwę właśnie na OSP, milejczyccy strażacy otrzymali pierwszy samochód bojowy, którego kierowcą, do 1957 r. był Franciszek Dobrowolski. W latach 1946-1952 jednostce przewodził Mikołaj Abramowicz. W tym czasie zostało stworzone stanowisko prezesa OSP, którym został Włodzimierz Prokopowicz (pełniący tę funkcję do 1955 r.). Naczelnikiem OSP w latach 1952-1958 był Józef Sulimowicz, po nim stanowisko przejął Józef Wysocki. Prezesem w tym okresie był Jerzy Bujakowski, który w znacznej mierze przyczynił się do rozwoju jednostki, dążąc do pozyskania nowych członków oraz modernizacji sprzętu. W 1961 r. OSP otrzymała drugi samochód bojowy. Od 1962 r. funkcję naczelnika pełnił Mieczysław Parchomienko. W 1970 r. zrodziła się koncepcja budowy remizy. Po śmieci Bujakowskiego funkcję prezesa ponownie objął Włodzimierz Prokopowicz. W 1980 r. zarządowi oddziału gminnego został nadany sztandar. Kolejnymi prezesami byli: Włodzimierz Baranicz, Witold Łuba i Mikołaj Puc. 20 kwietnia 1995 r. OSP w Milejczycach została włączona do KSRG. Przy jednostce działała wówczas kobieca drużyna strażacka. Do 2016 r. prezesem był Jan Tofiluk a naczelnikiem Zygmunt Szczepanowski. W 2004 r. została założona Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która dość szybko wypracowała znaczące osiągnięcia. W okresie działalności OSP kierowcami samochodów bojowych byli: Władysław Perzyk, Piotr Muszkatel, Eugeniusz Jaroszewicz, Mieczysław Parchomienko, Romuald Kozłowski, Zygmunt Szczepanowski, Arkadiusz Bałut oraz Andrzej Kryński. Obecnie OSP posiada dwa pojazdy bojowe - stara 266 i jelcza 325. Na terenie gminy przy OSP Milejczyce działa OSP Sobiatyno i Rogacze. Aktualnie jednostka liczy 59 członków, w tym 10 honorowych oraz 17 członków MDP. Medale i odznaczenia Akt ufundowania sztandaru w imieniu społecznego komitetu odczytał wójt Milejczyc, a przedstawiciele fundatorów zostali poproszeni o wbicie pamiątkowych gwoździ w drzewiec. Księża obu wyznań poświęcili sztandar, a następnie prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Andrzej Koc, przekazał go jednostce na ręce Andrzeja Kryńskiego. Chwilę później sztandar został udekorowany stosownym medalem, ponieważ Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego nadało milejczyckiej jednostce brązową odznakę honorową „Podlaski Krzyż Floriański”. Przy tej okazji zostały również wręczone odznaczenia i medale poszczególnym strażakom. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Andrzej Kryński, Aleksander Krawczyk, Marcin Wysocki, Arkadiusz Bałut, Leon Aleksiejuk, Jerzy Gładysz, Maria Prochowicz, Janusz Pawluk, Jerzy Prokopowicz, Marek Matejko, Alik Charkiewicz, Andrzej Abramowicz, Ireneusz Ruta, Sławomir Pawluk. Srebrnym medalem uhonorowani zostali: Marta Aleksiejuk, Jerzy Galimski, Sławomir Milniczuk, Antoni Timofiejuk. Brązowy medal otrzymali: Grzegorz Kisiel, Dominik Dobrowolski, Krzysztof Barwicz, Marcin Siemieniuk, Jarosław Okoczuk, Jerzy Iwanowiec, Marcin Iwanowiec, Paweł Milniczuk, Daniel Stępniak, Jan Kulik, ks. Zbigniew Bolewski, ks. Michał Siemieniuk, Lilianna Gładzka, Monika Joanna Bałut, Zdzisław Wojno, Robert Wojno, Roman Bornus, Lucjan Marciszonek, Marian Wojtiuk, Mariusz Cieślik, Władysław Ryżko, Krzysztof Kochański, Jarosław Madejski, Jan Jeleński, Zofia Jeleńska. Brązowy medal otrzymały również następujące instytucje: Bank Spółdzielczy w Siemiatyczach, Firma Foto-Farma, Polser, Nadleśnictwo Nurzec, Koło Łowieckie „Jeleń”, Firma KRUPIAK Beton, Piekarnia Bielany, De Facto, Arhelan i HORPOL. Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali: Włodzimierz Baranicz, Jan Tofiluk, Mikołaj Bortniczuk, Aleksander Janowicz, Jerzy Tynkiewicz, Romuald Kozłowski, Zygmunt Szczepanowski, Antoni Pachwicewicz, Anatol Wysocki. Po części oficjalnej z krótkim programem artystycznym wystąpiła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, po czym wybrani goście zostali podjęci obiadem. Strażakom z Milejczyc życzymy, by w niezmienionym składzie mogli za 10 lat świętować stulecie. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz fot. emi