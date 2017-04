Wypadek - Uwaga! Roboty drogowe!

4 kwietnia o 13.15, na drodze nr 19, koło Laskowszczyzny w gm. Siemiatycze, pracowała ekipa, uzupełniając dziury w poboczu pokruszonym asfaltem. Znaki ostrzegające o robotach drogowych i pomarańczowe błyskowe światła, umieszczone wysoko na ich nissanie, były widoczne z daleka. W aucie kierowca, obok, na poboczu, dwie osoby w odblaskowych kamizelkach. Niestety, kierowcy widząc roboty drogowe, ba - ludzi na drodze, niestety, nie zwalniają. Jednym z nich był kierowca dostawczego iveco, przewożącego wędliny. Jego samochód uderzył w tył samochodu z asfaltem z taką sił, że przewrócił go do rowu. Pomocy poszkodowanemu kierowcy nissana udzielili przejeżdżający kierowcy, zaraz potem strażacy z Siemiatycz i ekipa pogotowia. Jak zwykle były problemy z obsługa numeru 112. Na szczęście poszkodowany nie wymagał hospitalizacji. To już drugi taki wypadek w okolicy w ciągu ostatniego tygodnia. Kierowcy! Zwolnijcie, przejeżdżając koło robót drogowych, czy pracowników firm odbierających śmieci! Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. jsw