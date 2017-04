Po poszkodowanego w wypadku śmigłowiec wylądował na dworcu PKS

14 kwietnia ok. 14.15 na ul. Grodzieskiej w Siemiatyczach, koło skrzyżowania z ul. Fabryczną, doszło do wypadku. Prawdopodobnie osobowa skoda, prowadzona przez mieszkańca Siemiatycz, uderzyła w tył audi 80, które z kolei uderzyło w tył audi A6. Z pomocą przyjechały dwie ekipy pogotowia, strażacy i policjanci. Kierujący audi 80 trafił do szpitala na obserwację. 12-letniego pasażera audi A6 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na pobliskim dworcu PKS (na stanowisku nr 4), zabrał do szpitala w Sokołowie Podlaskim. Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. jsw