Wypadek drogowy koło Pilik

7 czerwca naprzeciwko hotelu „Cztery Pory Roku”, na drodze krajowej nr 19, nieopodal miejscowości Piliki za Bielskiem Podlaskim, zderzyły się trzy samochody. Kierujący samochodem ciężarowym 25-latek, jadący z Bielska w kierunku Bociek, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył znajdującego się przed nim Citroena Berlingo. Następnie citroen uderzył w stojący przed nim i wykonujący manewr skrętu w lewo osobowy nissan. W tym momencie jadąca samochodem w kierunku Bielska Podlaskiego 51-letnia kobieta, widząc całe to zdarzenie i chcąc uniknąć kolizji z pojazdami, skręciła gwałtownie w prawo i hamowała. W wyniku tego podróżująca z kobietą 18-letnia córka najprawdopodobniej uderzyła głową w fotel. Nastolatka została przetransportowana do szpitala. Pomocy medycznej udzielono również 37-letniemu pasażerowi Citroena Berlingo. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Andrzej Salnikow, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. AS