Wypadek koło Andryjanek - 6 osób rannych

18 czerwca, ok. 17.30, na drodze nr 19 w Andryjankach w gm. Boćki, iveco, którym podróżowało 8 obywateli Ukrainy, zderzyło się czołowo z osobowym autem marki Citroen Xsara Picasso na lubelskiej rejestracji, którym jechały 3 osoby. Z pomocą przyjechały 3 ekipy pogotowia, ratownicy straży z OSP Boćki, OSP Andryjanki i JRG Bielsk Podlaski, oraz policjanci. Strażacy musieli rozciąć karoserię, by wydobyć kierującą citoenem. Jej stan był poważny. Kierujący busem także wymagał pomocy lekarskiej. Oboje dwoma helikopterami przetransportowano do szpitali w Białymstoku i Białej Podlaskiej. 2 osoby karetki zabrały do szpitala w Bielsku i 2 do Siemiatycz. Na czas akcji ratunkowej i podczas zabezpieczania śladów przez bielskich policjantów, droga była zamknięta. Na ten czas zorganizowano objazdy. Jacek Piotrowski, Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. JP