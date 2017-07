Wypadek. Dwie osoby nie żyją, 2 ranne

10 lipca ok. 3 nad ranem, na dziewiętnastce w Żurobicach w gm. Dziadkowice, doszło do tragicznego wypadku. Dostawczy citroen jumper, przewożący pracowników firmy budowlanej, prawdopodobnie zjechał na lewą stronę drogi i zderzył się z ciężarowym MAZ-em z Rosji. Z pomocą przyjechali ratownicy straży z Siemiatycz i Żurobic, dwie karetki i policja. Citroenem podróżowały cztery osoby w wieku 27, 28, 30 i 45 lat. Niestety, na miejscu zginął 45-letni kierowca busa. Do szpitala trafiły dwie osoby. Jedna z nich, 27-latek, zmarł w szpitalu w Bielsku Podlaskim. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń. Droga krajowa nr 19, na czas akcji ratunkowej, podczas zabezpieczania śladów przez policjantów i usuwania wraków, była zablokowana kilka godzin. Anna Kondraciuk, Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. jsw