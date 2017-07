Śmiertelne dachowanie

W poniedziałek 17 lipca ok. 10.27 z wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego do bielskiej policji wpłynęło zgłoszenie o wypadku na wysokości miejscowości Oleksin w gm. Brańsk. Kiedy policjanci dotarli na miejsce zastali przewrócone suzuki grand vitara. Wstępnie ustalili, że suzuki z nieznanych na razie przyczyn zjechało nagle do rowu, po czym dachowało. Siła uderzenia była na tyle duża, że 34-letni kierowca i 37-pasażer wypadli z samochodu. Kierowca niestety poniósł śmierć na miejscu. Pasażera z obrażeniami głowy pogotowie zabrało do szpitala. Nie wiadomo w jakim stanie był kierowca, pasażer miał ponad 2,3 promila alkoholu w organizmie. Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury rejonowej wyjaśniają bielscy policjanci. Miejsce wypadku zabezpieczali i pomocy udzielali strażacy z JRG Bielsk Podlaski i OSP Brańsk. Anna Kondraciuk Kurier Podlaski Głos Siemiatycz, fot. JRG Bielsk Podlaski