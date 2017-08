Laskowszczyzna - Wypadek na drodze nr 19

7 sierpnia ok. 10.30 na drodze nr 19, miedzy Bielskiem a Siemiatyczami, na wysokości wsi Laskowszczyzna w gm. Siemiatycze, samochód ciężarowy zatrzymał się przed robotami drogowymi - koszeniem rowów. Za nim zatrzymał się osobowy peugeot, którym podróżowało czworo Białorusinów. Niestety, nie zdążyło się już zatrzymać ciężarowe volvo z cysterną z cementem. Uderzyło ono w peugeota, który uderzył w ciężarówkę przed sobą i wpadł do rowu. Volvo zablokowało drogę. Z pomocą przyjechali strażacy z Siemiatycz i policjanci. Karetka, jak to ostatnio bywa, po przeniesieniu dyżurnych pogotowia z powiatów do Białegostoku i uruchomieniu numeru 112, przyjechała 15 minut po straży. Na szczęście, nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Wyciek paliwa z volvo zatamowali strażacy. Droga była nieprzejezdna 2,5 godziny. Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. jsw