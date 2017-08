Tragedia nad wodą. 45-letni wędkarz utonął

15 sierpnia nad ranem, mężczyzna, wędkujący nad siemiatyckim III zalewem, zauważył, że nie ma jego kolegi - 45-letniego mieszkańca gm. Boćki. Ostatni raz widział go, ok. 2.00 w nocy, kiedy kładli się spać. Wcześniej pili alkohol. Powiadomił rodzinę. Razem przeszukali zarośla i pobliski las. Zadzwonili do znajomych. Nigdzie go nie było. Ok. 7.50 zaalarmowano policję i straż. Zaraz na miejscu był radiowóz i dwa wozy straży z Siemiatycz. Ponownie spenetrowano okolicę. Policjanci rozpytali okolicznych mieszkańców. Kontaktowali się ze znajomymi zaginionego. Bezskutecznie. Pies policyjny, który przyjechał aż z Białegostoku, nie podjął tropu. Zbyt wiele osób tam przebywało i minęło zbyt wiele czasu od kiedy ślady pozostawiono. Strażacy sprawdzili szuwary i dno przy samym brzegu. Potem płetwonurkowie kilkakrotnie przeszukali fragment zalewu w pobliżu miejsca, gdzie wędkowano. Poproszono o wsparcie płetwonurków straży z Łomży. Potem dojechali strażacy z Augustowa. I to ich sonar, rysujący na ekranie mapę dna, wskazał jakiś obiekt. Pod wodę wyruszył zdalnie sterowany robot. Niestety, jego kamera pokazała, że na dnie, ok. 30 metrów od brzegu leży ciało. Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. jsw