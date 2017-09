Wypadek - Jedna osoba w szpitalu

3 września ok. 18.50, na łuku drogi z Siemiatycz do Hajnówki, koło Kajanki w gm. Siemiatycze, 37-letni mieszkaniec Zalesia w gm. Nurzec Stacja, kierując oplem vectrą, zjechał na lewą stronę drogi, potem do rowu, gdzie jego auto uderzyło w drogowskaz i drzewa, a potem dachowało. Pomoc poszkodowanemu niosła załoga pogotowia z Siemiatycz. Strażacy z Kajanki i Siemiatycz postawili samochód na koła i kierowali ruchem, wskazując kierowcom objazdy. W szpitalu pobrano od kierowcy krew na badanie zawartości alkoholu. Jacek S. Wasilewski, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. jsw