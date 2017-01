Ulica Sportowa zamiast Świerczewskiego

Na ostatnich w minionym roku obradach nurzeccy radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą dotychczasowa ulica generała Karola Świerczewskiego odtąd będzie się nazywała Sportowa. W myśl obowiązującej od 2 września 2016 r. w Polsce ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego polskie samorządy zmagają się z likwidacją z przestrzeni publicznej wszelkich nazw, które nawiązywałyby do poprzednich reżimów. Przypomnijmy, że na zmianę nazw dróg, ulic, mostów, placów upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty związane z systemem władzy w Polsce w latach 1944-1989, samorządy mają czas do 2 września 2017 r. Wśród tych samorządów jest również Gmina Nurzec Stacja. W samym Nurcu jedna z najpiękniej położonych (bo na uboczu, w otoczeniu lasów) ulic nosi niechlubną nazwę generała Karola Świerczewskiego. Na ostatnich w minionym roku obradach nurzeccy radni podjęli uchwałę, zgodnie z którą odtąd ulica ta będzie nosiła nazwę „Sportowa”. Podjęcie takiej decyzji poprzedzone było konsultacjami społecznymi, przeprowadzonymi wśród mieszkańców tejże ulicy w dniach 10-19 grudnia 2016 r. - 10 grudnia odbyło się zebranie z mieszkańcami osiedla Zielone, na terenie którego położona jest ta ulica. W trakcie spotkania poinformowano mieszkańców o przyczynach i zasadach przeprowadzenia tych zmian. Jednocześnie mieszkańcy otrzymali specjalne ankiety. Do 19 grudnia wpłynęło 56 ankiet. Osób uprawnionych do jej wypełnienia było 218. Mieszkańcy zaproponowali następujące nazwy z uzasadnieniem: Sportowa (ze względu na znajdujące się na terenie osiedla czynne boisko sportowe), Zielona (bez uzasadnienia), papieża Jana Pawła II (bo największy dyplomata, który skupiał wszystkich ludzi), Świerczewskiego (z uwagi na boisko sportowe a nazwa ta byłaby nawiązaniem do piłkarza Piotra Świerczewskiego), Wojska Polskiego i Wojskowa (z uwagi na fakt, że ulica znajduje się na terenie dawnej jednostki wojskowej). Za nazwą Sportowa było 26 osób, za Zieloną 16, za Jana Pawła 2, za Świerczewskiego 5, za Wojska Polskiego 5, za Wojskową 1 osoba – relacjonował sekretarz gminy, Krzysztof Staniszewski. - Jako przewodniczący wspólnoty mieszkaniowej na ulicy Świerczewskiego chcę powiedzieć, że jednak mieszkańcy nie są zadowoleni z tej nazwy, tym bardziej, że na 218 uprawnionych głosowało tylko 56. Choć sekretarz i wójt tłumaczyli, że mieszkańcy nie będą ponosić żadnych kosztów z tytułu tej zmiany, to jednak różnie z tym może być. Ale trudno, siła wyższa. Puczu z tego powodu na osiedlu robić nie będziemy – wyjaśniał radny Zbigniew Olesiński. W wyniku głosowania radnych, przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym się, przyjęto nazwę ul. Sportowa. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Glos Siemiatycz fot. emi