Bezpieczniej na przejezdzie

Przejazd kolejowy w okolicy Grabarki zmienia swoje oblicze. Wydaje się, że w przeciągu ostatnich 4 lat znacząco zwiększyło się zainteresowanie polskich kolei tym miejscem. Trudno nie wiązać wzmożonej dbałości o bezpieczeństwo na tym przejeździe z tragicznym wypadkiem z sierpnia 2013 r., w wyniku którego śmierć poniosły 4 osoby. Niemal natychmiast po wypadku szeroki i długi pas ziemi po obu stronach torów został gruntownie odkrzaczony, co zdecydowanie poprawiło widoczność. Chwilę później pojawiło odnowione oznakowanie a nawet znak STOP. Z czasem na jezdni umieszczono czerwone linie akustyczne. Wiosną tego roku wykonano nowe prace w tym miejscu. Całkiem niedawno pojawił się, nieczynny jeszcze, sygnalizator świetlny. Wszystko wskazuje na to, że zmieni się kategoria tego przejazdu. Prawdopodobnie awansuje z dotychczasowej kategorii D (przejazdów najmniej bezpiecznych, na których nie stosuje się urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, a informuje o takim przejeździe znak drogowy G-3 lub G-4 zwany krzyżem św. Andrzeja oraz ewentualnie znak STOP) do kategorii co najmniej C (z samoczynną sygnalizacją przejazdową). Czy pojawią się również półrogatki? Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi