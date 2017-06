W ostatnią niedzielę maja w nurzeckim parku odbyła się coroczna impreza organizowana przez GOUK w Nurcu-Stacji pod nazwą „Majówka z rodziną”. Pogoda wyjątkowo sprzyjała, więc i zainteresowanie mieszkańców imprezą spore. Całości imprezy ocenić nie mogę, bo byłam na niej tylko przez tzw. chwilę. W trakcie tej chwili zdążyłam zobaczyć fragment występu grupy dziewcząt ze Studia Piosenki Estradowej Hajnowskiego Domu Kultury. Dużo, może nawet zbyt dużo, niepolskich utworów, ale z pewnością docenić trzeba wokal – czysty i na żywo. A to już wartość. W międzyczasie odbywały się animowane przez artystów ze studia teatralnego „Narval” zabawy dla najmłodszych. I patrząc na zgromadzonych w nurzeckim parku jedno trzeba przyznać – okolica dziećmi stoi. Dzieci, od tych jeszcze w wózkach czy dopiero uczących się chodzić, po te nieco starsze - na majówce nie brakowało. Chętnie angażowały się one w zabawy, oblegały dmuchańce, stały w kolejce po balony czy też cierpliwie czekały na pomalowanie twarzy. Później na scenie rozstawił się doskonale nurzeckiej widowni znany zespół „Art-Pronar”. Jednym się podobało (mimo wczesnej pory pojawiły się nawet pierwsze tańczące pary), innym już niekoniecznie, bo ile razy można słuchać tego samego? I zapewniam - nie jest to tylko moja opinia. Tyle widziałam na żywo. Później w sieci natknęłam się jeszcze kilka facebookowych relacji, na których trwała zabawa taneczna. To zawsze cieszy się powodzeniem, bo ludzie lubią tańczyć, a okazji zbyt wielu do tego nie mają. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi