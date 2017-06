Asfalt się leje

W minionym tygodniu półkilometrowy odcinek świeżego asfaltu pojawił się na drodze nr 1717B na terenie gminy Nurzec-Stacja. To żwirówka odchodząca od drogi Nurzec – Radziwiłłówka, prowadząca na Wygodę. Pół kilometra nawierzchni asfaltowej za 210 tys. zł - na co złożyli się po 70 tys. zł starostwo powiatowe, gmina Nurzec i Nadleśnictwo Nurzec. Z pewnością nie przypadkiem inwestycję zrobiono teraz, wszak w tym tygodniu 50-lecie swojego istnienia będzie obchodziło Wojskowe Koło Łowieckie Jeleń, które właśnie przy tej drodze ma swój domek myśliwski. W sumie na nowe nawierzchnie drogowe jeszcze w tym roku starostwo ma zamiar wydać 1,7 mln zł. Będzie to 8 różnych inwestycji na terenie gmin Perlejewo, Dziadkowice, Nurzec-Stacja, Mielnik i Siemiatycze. Do każdego remontu swoją część dopłacą oczywiście poszczególne gminy i nadleśnictwo. Łącznie na te inwestycje gminy i nadleśnictwo przekażą nieco więcej niż powiat, bo ponad 2,1 mln zł. A wyremontowane mają być (oprócz wspomnianej dziś drogi na Wygodzie oraz ul. Kolejowej w Nurcu, o czym informowaliśmy w jednym z ostatnich numerów gazety): odcinek drogi Twarogi Trąbnica – Pieczyski (powiat 612 tys. zł, Gmina Perlejewo 619 tys. zł); droga Wilanowo-Tokary (blisko 1,5-kilometrowy odcinek wraz z przebudową infrastruktury technicznej – na ten cel gmina Mielnik wyłoży 500 tys. zł, a 200 tys. zł przekaże starostwo). Przebudowana będzie również droga w Kątach, gm. Dziadkowice (200 tys. zł przekaże gmina i tyle samo starostwo) oraz droga nr 1714B w samych Dziadkowicach (po 200 tys. zł zapłaci powiat i gmina Dziadkowice). Remontu doczeka się także półkilometrowy odcinek ul. Drohiczyńskiej w Siemiatyczach-Stacji (tu po 200 tys. zł wyłoży Gmina Siemiatycze i starostwo). Przebudową objęty zostanie również fragment drogi pomiędzy miejscowościami Tymianka i Wólka Nurzecka (po 159 tys. zł wyłożą na ten cel starostwo i gmina Nurzec). Na zdjęciu prace przy drodze na Wygodzie, 8 czerwca. Przypadkiem przejeżdżała tamtędy wycieczka rowerowa. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi