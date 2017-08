Dzień Nurca - Powrót do źródeł

Po rocznej przerwie na listę okolicznych imprez wrócił Dzień Nurca, który odbył się w sobotę, 29 lipca, w miejscowym parku. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku główna letnia impreza odbywała się pod hasłem „Artystyczne Rozmaitości Muzyczne”. W tym roku wrócono do tradycyjnej nazwy. W programie znalazły się typowe występy zespołów tanecznych i wokalnych, m.in.: Last Kings (zespół tańca nowoczesnego), „Viesna” z Białegostoku, „Wołaczobniki” z Mińska, „Korniczanie” oraz miejscowe „Niezabudki”. Występ gwiazdy wieczoru, którą był zespół „Mega Dance”, poprzedziły skecze w wykonaniu kabaretu „Czwarta fala”. Na zakończenie części artystycznej odbył się pokaz tańca z ogniem grupy „Mantra” z Makowa Mazowieckiego. Do północy trwała dyskoteka pod gołym niebem. Jest środek lata, połowa wakacji. Czas ten sprzyja powrotom do korzeni, co można było również zaobserwować podczas nurzeckiej imprezy, na której sporą część publiczności stanowili ludzie stąd pochodzący, tu mający swoich dziadków, czasem rodziców, krewnych, ale na co dzień rozsiani po całej Polsce i różnych zakątkach świata. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot. emi