Diamentowa rocznica OSP

Jubileusz 60-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczce Małej świętowali w minioną niedzielę druhowie z tej jednostki. Jak to zazwyczaj przy takich okazjach bywa, towarzyszyli im w tym zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla oraz rodziny. Nie mogło oczywiście zabraknąć braci druhów, z zarządu oddziału wojewódzkiego i powiatowego Związku OSP RP oraz z sąsiednich jednostek (Perlejewa, Czarkówki, Twarogów Lackich, Grannego, Kobyli, Pełchu, Osnówki, Kosków i Leszczki Dużej), wszak jak mówił podczas uroczystości prezes zarządu OSP z Leszczki Małej: „druhowie są jak jedna wielka rodzina – razem pracują, razem się modlą, ale razem też balują”. Po mszy św. w kościele parafialnym w Perlejewie strażacy oraz zaproszeni goście udali się do remizy w Leszczce Małej, by tam wspólnie świętować swój jubileusz, którego część oficjalną, z dużą dbałością o kulturę języka, ale też spontanicznością i poczuciem humoru, poprowadził Tadeusz Poniatowski, sprawujący funkcję komendanta tej jednostki od ponad 25 lat. OSP w Leszczce powstała w 1957 r. z inicjatywy mieszkańców. Wśród świętujących jubileusz obecny był m.in. druh Mieczysław Leszczyński, będący jednym z założycieli jednostki. W latach 70. została wybudowana remiza strażacka, jednostkę wyposażono w samochód marki Żuk, który pod koniec tej dekady został zamieniony na Stara 25. W 2008 r. strażacy otrzymali Stara 28, który służy do dziś. Przez ostatnich 10 lat remiza została poddana gruntownego remontowi, który w dużej mierze druhowie wykonali sami, w czynie społecznym. Obecnie jednostka liczy 23 członków, w tym 5 honorowych. Przez 60 lat jej istnienia zmarło 23 druhów, których pamięć uczczono podczas jubileuszu minutą ciszy. Zwykle przy takich rocznicach strażakom wręczane są medale za zasługi. Nie inaczej było tym razem. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: - złotym - Leszek Kosk, Piotr Niemyjski, Krzysztof Kosk s. Stanisława, - srebrnym – Grzegorz Wójcik, Sławomir Wojtkowski, Szczepan Lipski, Tomasz Kosk s. Euzebiusza i Krzysztof Kosk s. Tomasza - brązowym – Szymon Poniatowski. Odznakę „Za wysługę lat” otrzymali: 60 lat - Tadeusz Kosk, Mieczysław Leszczyński, 55 lat – Euzebiusz Kosk, Konstanty Leszczyński, 50 lat – Michał Wójcik, Zbigniew Kosk, Jan Lipski, 45 lat – Edward Leszczyński, Stanisław Wojtkowski, 40 lat – Tadeusz Poniatowski, Henryk Kosk, 35 lat – Kazimierz Leszczyński, 30 lat – Piotr Niemyjski, Andrzej Niemyjski, Krzysztof Kosk s. Stanisława, 25 lat – Leszek Kosk, 20 lat – Szczepan Lipski, Sławomir Wojtkowski, Tomasz Kosk, s. Euzebiusza, Grzegorz Wójcik, 15 lat – Andrzej Kosk s. Bronisława, Krzysztof Kosk s. Tomasza, 10 lat – Szymon Poniatowski, Łukasz Kosk, Paweł Kosewski. Strażakom gratulujemy a jednostce OSP w Leszczce Małej życzymy kolejnych jubileuszy. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi