Budowanie przez niszczenie

Powiat siemiatycki chwali się budową nowej nawierzchni drogi z Ostrożan do Perlejewa. Jednak w chwili obecnej nie wszyscy są z tego zadowoleni. Mieszkańcy Twarogów Trąbnicy zgłaszają niszczenie trasy z ich miejscowości do Ostrożan. Odcinek ten jest niszczony przez ciężkie pojazdy wożące materiały budowlane na nową powiatową drogę. Jeden z mieszkańców Twarogów mówi: - Proszę przejechać się do nas, szczególnie teraz, gdy są opady deszczu. Jeśli auto ugrzęźnie w błocie, mogę wyciągnąć ciągnikiem. Kiedy ktoś naprawi drogę do naszej wsi? Zwyczajnie nie da się jeździć, tak jest rozjeżdżona. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach, Jan Samojluk odpowiada: - Ta droga obecnie jest gminną. Ale z tego co wiem, wykonawca firma Transbet z Białej Podlaskiej, po wykonaniu swego odcinka, ma poprawić stan jej nawierzchni. Myślę, że będzie to w połowie następnego tygodnia. - Z tego co wiem, prace na powiatówce powinniśmy zakończyć do końca następnego tygodnia, czyli 14 października. Wówczas postaramy się o przywrócenie stanu poprzedniego na drodze dojazdowej – powiedział wiceprezes Transbetu Maciej Królak. Jacek Piotrowski, Kurier P[odlaski – Głos Siemiatycz, fot. JP