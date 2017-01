Drugie życie szkoły w Litewnikach

W minionym tygodniu w Litewnikach Nowych, w gm. Sarnaki, odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy, który powstał w budynku dawnej szkoły podstawowej. Na zewnątrz szaro i zimno, a po przekroczeniu progu budynku jasno, ciepło, gwarnie i radośnie. Jak na prawdziwych gospodarzy przystało, podopieczni placówki wręczają przybywającym gościom drobny upominek – własnoręcznie wykonane papierowe żonkile. Od razu jakoś raźniej. O czym mowa? O atmosferze nowego miejsca, które powstało na mapie gminy Sarnaki. 24 stycznia w Litewnikach Nowych oficjalnie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy, który powstał w budynku dawnej szkoły podstawowej. W obecności licznie zgromadzonych gości, świeckich i duchownych, a przede wszystkich w obecności podopiecznych tej placówki oraz ich rodzin, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Piękne i nowoczesne pomieszczenia tego obiektu wyświęcił biskup drohiczyński, ks. Tadeusz Pikus. ŚDS w Litewnikach to miejsce pobytu dziennego dla osób pełnoletnich, niepełnosprawnych intelektualnie lub takich, którym choroba psychiczna utrudnia codzienne funkcjonowanie. Ideą tego miejsca jest szeroko rozumiane przygotowanie podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy ŚDS pod opieką i pomocą terapeutów będą mogli kształcić niezbędne umiejętności w 4 pracowniach: gospodarstwa domowego, komputerowej, plastyczno-artystycznej i rehabilitacyjno-rekreacyjnej. 30 podopiecznych - Placówka rozpoczęła swoją działalność pod koniec grudnia ubiegłego roku. Na dziś wydano 30 prawomocnych decyzji kierujących do ośrodka. To maksymalna liczba podopiecznych, jaką na chwilę obecną możemy objąć wsparciem. Zapotrzebowanie na tego typu usługi na terenie naszego powiatu może być znacznie większe. Jest to jednak temat do rozważań w przyszłości. Na podstawie deklaracji wstępnych uczestnictwa, składanych w ośrodkach pomocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, będziemy monitorować tę sytuację na terenie naszego powiatu i postaramy się wyjść na przeciw potrzebom społeczności – mówił dyrektor ŚDS, Sylwester Siennicki. Sukces wielu ojców O sukcesie swoim i wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania tego miejsca, mówił również wójt gminy Sarnaki, Andrzej Lipka: - Na to świętowanie trochę zapracowaliśmy, bo pracy było sporo. Wchodząc tu państwo, widzieliście zdjęcia, na których pokazano jak ten budynek wyglądał przed remontem i jak to się zmieniało. Budynek szkoły został wzniesiony w 1965 r. Były takie lata, że w szkole uczyła się ponad setka dzieci. Przyszły jednak trudne czasy i w 2004 r. szkołę zlikwidowano. Budynek popadał w dewastację. (…) W 2012 r. próbowaliśmy ten obiekt sprzedać, jednak bezskutecznie. W 2013 r. poczyniliśmy pierwsze starania o utworzenie tutaj tego domu. Pierwsze wnioski w 2103 i 2014 roku zostały odrzucone, ale byliśmy cierpliwi, składaliśmy następne. W 2015 r. dostaliśmy pierwszą transzę pieniędzy. (…) Obiekt udało się odzyskać i dać mu nową funkcję. Dwie dobre rzeczy udało się zrobić – uratować budynek i stworzyć możliwość korzystania z niego przez mieszkańców naszej gminy i powiatu. Poczytuję to sobie i tym wszystkim, którzy brali udział w przedsięwzięciu, za szczególne osiągnięcie. Musimy dostrzegać innych ludzi, pomimo ich różnic. Ludzie mają prawo być różni, ale dla każdego człowieka musi być miejsce. Budynek dawnej szkoły przywracany był do życia sposobem gospodarczym. Wprawdzie wszelkie instalacje wykonane zostały przez firmy zewnętrzne, ale dużą część prac budowlanych zrobili pracownicy interwencyjni z urzędu pracy. Oprócz tego stałe zatrudnienie w tej placówce znalazło 3 terapeutów, psycholog, pracownik socjalny i opiekun towarzyszący pensjonariuszom podczas codziennego dojazdu do placówki. Tym bardziej więc inicjatywa warta uwagi. Podczas otwarcia padło wiele serdecznych słów i podziękowań pod adresem ludzi, dzięki staraniom których placówkę tę uruchomiono. W sposób szczególny wyróżnieni zostali: Elżbieta Kozioł (kierownik GOPS w Sarnakach), która od początku koordynowała tę inicjatywę, oraz Andrzej Klimaszewski, który jak mówiono „wziął na swoje barki prowadzenie tej inwestycji”. - Dom kojarzy nam się z ciepłem, poczuciem bezpieczeństwa, radością, z miejscem, w którym jesteśmy zawsze mile widziani i oczekiwani. Życzę podopiecznym tego domu, by zawsze to wszystko tutaj znaleźli. Personelowi zaś życzę satysfakcji ze służby, którą tutaj pełnicie, służby drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że ten dom oprócz tego, że będzie służył podopiecznym, za zgodą kierownika będzie służył również integracji lokalnej społeczności, bo wiem, że są takie zakusy – mówiła Małgorzata Korbut, przewodnicząca rady gminy Sarnaki. Aktualni podopieczni ŚDS w Litewnikach Nowych są mieszkańcami gmin: Sarnaki, Łosice, Olszanka i Stara Kornica. Ewa Magdalena Iwaniak, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. emi