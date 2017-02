Poczta na cenzurowanym

W 2013 roku z mapy Sarnak zniknął urząd pocztowy, a w jego miejsce pojawiła się filia tego urzędu. Skrócono m.in. godziny otwarcia. Sprawa poczty była jednym z głównych wątków ostatniej sesji rady gminy w Sarnakach.

- W sprawie tej placówki pocztowej z uwagami przychodzą do mnie mieszkańcy. Radni też widzą i oceniają to funkcjonowanie. W związku z tym postanowiliśmy przygotować oficjalne stanowisko rady gminy w tej sprawie, czyli pismo. Prośba więc do radnych o przegłosowanie tego stanowiska. Pismo to wyślemy do Poczty Polskiej, zostanie też ono przekazane do dwóch posłów. Jeśli ktoś ma inny pomysł, aby spróbować rozwiązać problem i polepszyć sytuacje, to chętnie skorzystamy – mówił wójt Andrzej Lipka.

Treść: „W imieniu mieszkańców gminy Sarnaki, Rada Gminy Sarnaki, zwraca się z prośbą o zmianę formy organizacji placówki pocztowej filialnej w Sarnakach i jest za przywróceniem urzędu pocztowego. Doświadczenie po dokonanej w 2013 r. reorganizacji pokazuje, że wpłynęła ona niekorzystnie na jakość świadczonych przez pocztę usług. Do władz gminy dotarło wiele sygnałów świadczących o niezadowoleniu z usług placówki w Sarnakach. Dotyczy to przede wszystkim skrócenia godzin pracy. Poczta czynna jest dopiero od godziny 9.00. Funkcjonuje tylko jedno okienko, co powoduje tworzenie się kolejek, a w konsekwencji narzekanie niezadowolonych klientów. Adresaci przesyłek, których za dnia nie można zastać w domu, wcześniej odbierali te przesyłki następnego dnia we wczesnych godzinach rannych. Teraz nie ma takiej możliwości, gdyż listonosze odbierają odbierają korespondencję z Urzędu Pocztowego w Platerowie i udają się bezpośrednio w teren. Przesyłki wracają do poczty i pracujący do późnych godzin mają problem z ich odbiorem w wyznaczonym czasie. Zmiany na gorsze dotyczą też działalności banku pocztowego. W placówce na poziomie filialnym ograniczone są wpłaty, wypłaty i przelewy. Odbywa się także centralizacja służby doręczeń. Sześciu listonoszy z gminy Sarnaki dojeżdża codziennie do Platerowa, pokonując tę odległość dwukrotnie. Listonosze muszą też codziennie rozliczać się dwa razy, najpierw w Sarnakach, później w Platerowie. Trudno w tym miejscu zgodzić się z twierdzeniem, że decyzja o koncentracji listonoszy w sąsiednim urzędzie wynika z racjonalnych i ekonomicznych przesłanek. Filia urzędu pocztowego w Sarnakach mieści się w budynku parterowym, położonym w centrum miejscowości. Budynek ten, chociaż nie jest w pełni wykorzystywany, musi być ogrzewany, a więc i w tym przypadku nie można mówić o oszczędnościach. Gmina Sarnaki jest największą obszarowo w powiecie łosickim. Odległości od siedziby gminy do najdalej położonych miejscowości przekraczają 20 km. Gmina ma charakter letniskowy. W sezonie corocznie przebywa tutaj kilka tysięcy turystów, którzy korzystają również z poczty. Jest wiele zakładów pracy (…) Jesteśmy przekonani, że na terenie tak dużej gminy powinien funkcjonować urząd pocztowy, dlatego prosimy jak na wstępie”.

Rada nie była przeciwna takiemu stanowisku.

Cezary Klimaszewski, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. CK